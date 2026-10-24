Weretilneck anunció obras millonarias en Bariloche: repavimentarán la Ruta 82 y otras 70 cuadras

El Gobierno provincial destinará más de $2.580 millones para mejorar la infraestructura vial, recuperar sectores deteriorados y optimizar la circulación de vecinos y turistas.

El Gobierno provincial firmo una serie de obras destinadas a mejorar la infraestructura vial de Bariloche.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , confirmó un nuevo paquete de obras de infraestructura vial en San Carlos de Bariloche , que contempla la repavimentación de la Ruta Provincial 82 y un p rograma de pavimentación de 70 cuadras en distintos sectores de la ciudad.

Los proyectos representan una inversión provincial de más de $2.580 millones y fueron anunciados junto al intendente Walter Cortés . Las intervenciones buscan mejorar la circulación, recuperar calles deterioradas y fortalecer la seguridad vial para vecinos y turistas.

Uno de los anuncios más importantes fue la firma del contrato para reparar seis sectores de la Ruta Provincial 82, una vía utilizada diariamente por residentes, trabajadores y visitantes que se trasladan hacia diferentes puntos de la ciudad cordillerana.

Repavimentarán seis sectores de la Ruta Provincial 82

La intervención demandará una inversión de $1.533 millones, financiada íntegramente con fondos provinciales. Los trabajos estarán a cargo de la empresa Rimsol S.A. y comprenderán la recuperación de 2.761 metros de calzada.

El proyecto contempla la colocación de aproximadamente 2.800 toneladas de mezcla asfáltica, mediante la ejecución de una nueva carpeta de rodamiento y reparaciones en los sectores más afectados por el desgaste y las condiciones climáticas.

Las tareas se distribuirán en seis puntos estratégicos: calle Francisco de Biedma, sector de la Fundación INTECNUS, rotonda Virgen de las Nieves, acceso a Puente Negro en Villa Los Coihues, tramo hasta QMark y Camping Suizo.

Desde el Gobierno provincial explicaron que el deterioro de la calzada se profundizó durante el último invierno, como consecuencia de las intensas lluvias y nevadas que afectaron a Bariloche y complicaron las condiciones de circulación.

Durante la firma del contrato, Weretilneck destacó la importancia de concretar una intervención solicitada por los habitantes de la ciudad. “Era algo que la ciudad y los vecinos necesitaban”, aseguró el mandatario provincial.

Más de $1.000 millones para pavimentar 70 cuadras

En paralelo, el Gobernador confirmó otro acuerdo con el Municipio para financiar la adquisición de más de 2.550 toneladas de cemento, destinadas a ejecutar un programa de pavimentación que alcanzará 70 cuadras de Bariloche.

La Provincia aportará $1.050 millones, distribuidos en cinco desembolsos mensuales de $210 millones. El convenio establece la entrega de 512 toneladas de cemento por mes, mientras que el Municipio asumirá la ejecución de los trabajos.

La administración municipal tendrá a su cargo la mano de obra, maquinaria, equipos y logística necesarios para desarrollar las intervenciones, que estarán distribuidas en nueve proyectos destinados a mejorar la conectividad entre distintos barrios.

“El objetivo es aprovechar el verano para hacer las 70 cuadras de asfalto en distintos puntos de la ciudad”, explicó Weretilneck al presentar el programa junto al intendente Cortés.

¿Qué calles de Bariloche serán pavimentadas?

Entre las obras previstas aparece la terminación de la colectora sur de la avenida Juan Herman, además de intervenciones sobre avenida Luis Piedrabuena y las calles Nehuén, entre Elordi y Ruiz Moreno, y Monteverde, entre Sucre y Ceferino.

También se contempla completar la calle Brown, en el sector de La Barda, intervenir la colectora norte de Juan Herman y construir una nueva rotonda en la intersección de Juan Herman y Charcao.

El programa incluye reparaciones del pavimento existente, trabajos de bacheo, construcción de cordones cuneta, reductores de velocidad y badenes, con el propósito de mejorar las condiciones del tránsito vehicular y peatonal.

Por su parte, Cortés valoró el acuerdo alcanzado con la Provincia y sostuvo: “Es lo que quiere el vecino, quiere vivir bien y con estas acciones conjuntas saldamos esas deudas”.

Del anuncio participaron también funcionarios provinciales y municipales, entre ellos los ministros Agustín Ríos y Juan Pablo Muena, el secretario general de la Gobernación, Nelson Cides, y el legislador Carlos Valeri.