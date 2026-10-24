La Universidad de Río Negro distinguió a Miguel Ángel Pichetto con el Doctorado Honoris Causa

El diputado nacional recibió la máxima distinción académica por su papel en la creación de la UNRN y reafirmó su defensa de la educación pública.

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) otorgó el título de Doctor Honoris Causa al diputado nacional y exsenador Miguel Ángel Pichetto , en reconocimiento a su participación en la creación y consolidación de la institución. La ceremonia se realizó este viernes en Viedma.

El acto académico tuvo lugar en el Polideportivo del Campus de la UNRN , con la presencia de autoridades provinciales, intendentes, docentes, investigadores y estudiantes. La distinción fue aprobada previamente por el Consejo Superior de la universidad.

El reconocimiento destacó especialmente la intervención de Pichetto en la aprobación de la Ley Nacional 26.330 , sancionada en 2007, que permitió la creación de la casa de estudios y amplió las posibilidades de acceso a la educación superior en la Norpatagonia.

Durante la ceremonia, el legislador expresó su emoción por recibir la distinción. "Realmente para mí esto es quizás uno de los reconocimientos más importantes que me ha dado esta prolongada, azarosa y compleja vida política", manifestó ante los presentes.

El papel de Pichetto en la creación de la UNRN

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Pablo Bohoslavsky, exrector de la Universidad Nacional del Comahue y exvicerrector de la UNRN, quien recordó los primeros años de funcionamiento de la institución y las gestiones necesarias para garantizar su crecimiento.

Bohoslavsky destacó que el actual diputado nacional no solamente impulsó el proyecto legislativo, sino que también participó en las negociaciones presupuestarias que permitieron ampliar la infraestructura universitaria y consolidar su presencia en distintas localidades rionegrinas.

"No sólo fue Pichetto el autor del proyecto de ley de creación de esta Universidad, sino que fue un actor clave para el crecimiento y afianzamiento de esta Universidad. Nunca faltó su disposición y compromiso para la gestión", sostuvo.

Por su parte, el rector Anselmo Torres remarcó que la entrega del Doctorado Honoris Causa representa una oportunidad para recuperar la historia institucional y reconocer las decisiones políticas que hicieron posible el desarrollo de la universidad pública.

"Hay momentos en la vida de una institución en los que reconocer a una persona es también volver sobre las razones de nuestra propia existencia", expresó Torres, quien vinculó el crecimiento universitario con la ampliación de oportunidades educativas.

La defensa de la educación pública y el financiamiento universitario

Durante su clase magistral, titulada "Conocimiento, territorio y desarrollo: el sentido de la Universidad Nacional de Río Negro", Pichetto repasó las discusiones parlamentarias que precedieron a la sanción de la ley y las gestiones realizadas junto al primer rector organizador, Juan Carlos Del Bello.

El diputado recordó las resistencias que enfrentó la propuesta de crear una nueva universidad nacional y defendió el modelo de educación descentralizada, con presencia territorial en Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche, Allen y Choele Choel.

"Nosotros dimos la batalla de las ideas y esa batalla la ganamos", afirmó Pichetto al recordar el debate legislativo. También destacó la importancia de vincular la formación académica con las necesidades productivas y sociales de cada región.

En ese sentido, sostuvo que la distribución territorial de las sedes universitarias permitió acercar oportunidades educativas a estudiantes que, de otra manera, debían trasladarse hacia otros centros urbanos para continuar sus estudios superiores.

Finalmente, el legislador se refirió al contexto nacional y al financiamiento de las universidades públicas. Ratificó su respaldo a la gratuidad de la educación superior y reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

El encuentro concluyó con un reconocimiento a su trayectoria vinculada con la creación de la UNRN, institución que destacó su participación tanto en el proceso legislativo inicial como en las posteriores gestiones para su desarrollo.