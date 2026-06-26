La UNRN otorga el Honoris Causa a Pichetto: "Es un acto de justicia histórica"

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Negro aprobó la máxima distinción académica al diputado nacional. ¿A qué se debe?

El Consejo Superior de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil de la Universidad Nacional de Río Negro ( UNRN ) aprobó por mayoría el otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa al abogado y diputado nacional Miguel Ángel Pichetto . Se trata de la distinción académica más alta que concede la institución patagónica.

La iniciativa tuvo su origen en la Sede Atlántica, a través de su Consejo de Docencia, que impulsó el reconocimiento a una figura considerada “decisiva en la historia de la casa de estudios”. Desde allí, la propuesta fue elevada al Consejo Superior, que la aprobó por unanimidad y expresó así el respaldo institucional de toda la universidad.

Los argumentos que sostienen esta distinción remiten directamente al nacimiento de la UNRN. En su rol de senador nacional, Pichetto fue quien presentó el proyecto de ley que dio origen a la universidad, sancionado como Ley N° 26.330 en el año 2007. Además, encabezó las gestiones legislativas y presupuestarias que permitieron su puesta en funcionamiento a partir de 2008.

El rector Anselmo Torres, quien presidió la sesión del Consejo Superior, fue claro al explicar los motivos: "Es bueno y sano honrar la memoria institucional. Fueron tres los artífices fundamentales: Miguel Ángel Pichetto, nuestro rector Juan Carlos Del Bello y la presidenta de entonces, Cristina Fernández de Kirchner. Dos de ellos ya fueron distinguidos; Pichetto es el único que queda pendiente".

Torres fue enfático en subrayar el carácter irreemplazable de esa figura en la historia de la institución: "Sin ese actor clave, hoy no tendríamos esta universidad. No fue solamente quien tuvo la iniciativa, sino que acompañó esa iniciativa desde el Senado para que la universidad cuente con todos los recursos. Esta distinción es un acto de justicia histórica y honra la pluralidad de ideas y voces de esta institución".

unrn universidad de rio negro La casa de altos estudios de Río Negro otorgará el reconocimiento al dirigente nacional.

Un hecho de trascendencia regional

Para la comunidad universitaria, la creación de la UNRN constituyó un hecho histórico de enorme alcance. La universidad amplió las oportunidades de acceso a la educación superior en toda la provincia de Río Negro y en la región patagónica, transformando la vida de miles de estudiantes que pudieron desarrollar sus trayectorias académicas sin abandonar sus comunidades de origen.

La expansión de la universidad pública en territorios históricamente alejados de los grandes centros urbanos representó una apuesta estratégica al desarrollo regional. Durante el tratamiento de la propuesta se destacó que la creación de la UNRN fortaleció el federalismo educativo y contribuyó a consolidar capacidades científicas, tecnológicas y profesionales en una de las regiones más extensas del país.

Pichetto en LM Play El actual Diputado Nacional y ex representante rionegrino, fue uno de los impulsores de la creación de la Universidad Nacional de Río Negro. LMN

Trayectoria y valores republicanos

El reconocimiento también valora una carrera pública marcada por la defensa del diálogo democrático, la construcción de consensos y el fortalecimiento de las instituciones republicanas. Esos principios, según la propia institución, forman parte de los valores que la universidad promueve y sostiene desde su fundación.

Pichetto, actualmente diputado nacional, acumula décadas de actividad política en el escenario nacional. Su vínculo con Río Negro excede la gestión legislativa puntual: el proyecto que derivó en la UNRN fue parte de un compromiso político con el desarrollo educativo de la Patagonia en un momento en que la región carecía de una universidad nacional propia con ese alcance territorial.

La distinción subraya el valor de las decisiones públicas que hicieron posible la existencia, el crecimiento y la consolidación de esta casa de estudios, hoy integrada plenamente a la vida social, cultural, científica y productiva de la Patagonia argentina.

La aprobación por unanimidad del Consejo Superior refuerza además el carácter no partidario del reconocimiento. La universidad eligió distinguir a quien fue clave en su creación independientemente de las diferencias ideológicas que puedan existir dentro de su comunidad, como señaló el propio rector al hablar de "pluralidad de ideas y voces".