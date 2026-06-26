Detienen a un sospechoso por el asesinato de Agustín Flores en Cipolletti

La investigación por el asesinato de Agustín Flores, de 20 años, registró un avance decisivo durante la tarde de este viernes. El Ministerio Público Fiscal informó que cinco allanamientos arrojaron resultados positivos y que una persona fue aprehendida por su presunta participación en el crimen cometido en la madrugada en el sector norte de la ciudad.

El violento episodio ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada de este viernes en calle Jorge Newbery al 1800 del barrio Santo Domingo. El Comando Radioeléctrico recibió la alerta luego de que vecinos de la zona denunciaran haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego en la vía pública, lo que movilizó de inmediato a las fuerzas de seguridad.

Simultáneamente, el hospital local recibió a un joven de 20 años con una herida de bala en la zona de la cabeza, trasladado por sus propios familiares. Así lo confirmó el comisario inspector Javier Yáñez , jefe de la Regional Quinta con asiento en Cipolletti, quien indicó que la coincidencia temporal de ambos reportes orientó desde el principio la actuación policial. Minutos después, las autoridades médicas confirmaron el deceso del joven.

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Cinco allanamientos con resultados positivos

Durante las primeras horas de la mañana, el Ministerio Público Fiscal dispuso la realización de cinco allanamientos simultáneos en el marco de la causa. En los procedimientos intervinieron la Brigada de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística, la Regional Quinta y personal de la Subcomisaría 79. Uno de los operativos se desarrolló en la calle Dante Alighieri, según trascendió de fuentes cercanas al expediente. Los resultados fueron catalogados como positivos por las autoridades judiciales.

La fiscalía de turno estuvo a cargo del fiscal Diego Vázquez como titular, con la intervención de la fiscal adjunta Natalia Poblete y del fiscal jefe Santiago Márquez Gauna. En la escena del crimen, los peritos del Gabinete de Criminalística lograron el secuestro de varias vainas servidas que serán sometidas a análisis balísticos para determinar el calibre y las características del arma empleada. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron el tipo de arma de fuego utilizada.

ECP CAMARA PENAL (1) Estefania Petrella

Un detenido y audiencia inminente en el Foro Penal

El Ministerio Público Fiscal confirmó que, como resultado de los operativos, una persona fue detenida por su presunta participación en el homicidio de Agustín Flores. La audiencia de formulación de cargos se realizará en las próximas horas en el Foro Penal de Cipolletti, instancia en la que la Fiscalía presentará formalmente las imputaciones ante el juez de garantías. El detenido es el principal sospechoso identificado hasta el momento.

La jornada no estuvo exenta de tensión adicional. En el hospital, al momento en que los familiares de la víctima fueron notificados sobre el fallecimiento, un grupo de personas reaccionó violentamente contra el personal policial. Como consecuencia de los incidentes, dos efectivos de la Policía de Río Negro resultaron con lesiones leves. En ese contexto, dos personas —un hombre y una mujer— fueron demoradas en horas de la madrugada por entorpecer las tareas de investigación.

El comisario Yáñez indicó que uno de los demorados aportó datos de potencial relevancia para orientar la pesquisa. Asimismo, ante versiones que comenzaron a circular en la ciudad sobre un posible vínculo familiar entre la víctima y el presunto agresor, las autoridades se mostraron cautas y subrayaron que ninguna hipótesis está confirmada oficialmente. "Todavía es una investigación en pleno desarrollo y no podemos confirmar ese tipo de información hasta contar con mayores resultados", precisó el jefe policial.

La identificación oficial de la víctima como Agustín Flores, de 20 años de edad, fue confirmada por el propio Ministerio Público. La causa continúa abierta bajo la dirección del equipo fiscal, que aguarda los resultados de las pericias técnicas y la audiencia de cargos para definir la situación procesal del detenido. Fuentes de la investigación, confirmaron a LM Cipolletti que la persona detenida no presenta vínculo familiar con la víctima.