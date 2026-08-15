Ingreso y salida bajo control: ATE rechazó el reconocimiento facial para trabajadores

La medida, que comenzó a aplicarse en los hospitales del Alto Valle, introduce reconocimiento facial para registrar a los trabajadores cuando ingresen y se retiren de su jornada laboral.

ATE ahora rechaza que el Gobierno de Río Negro controle a los trabajadores con reconocimiento facial.

La Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) de Cipolletti cuestionó la implementación de un sistema de control biométrico facial para empleados de Salud Pública y exigió suspender la medida, que fue dispuesta por el Gobierno de Río Negro.

El gremio manifestó su “más absoluto rechazo” a la decisión adoptada por la Secretaría de la Función Pública mediante la Resolución N.º 986/2026, que establece un registro obligatorio para controlar los ingresos y egresos del personal mediante mecanismos electrónicos .

Desde la organización sindical sostuvieron que la implementación del sistema “representa un avance sobre derechos vinculados con la privacidad, la intimidad y la protección de datos personales de quienes trabajan dentro del sistema público de salud”.

En ese sentido, ATE planteó que ningún trabajador debería verse obligado a entregar información biométrica bajo la posibilidad de recibir sanciones disciplinarias, al considerar que la normativa establece la adhesión voluntaria mediante el consentimiento del titular.

El sindicato también puso el foco en el contexto que atraviesan actualmente los trabajadores de Salud Pública, con reclamos vinculados a situaciones de violencia, falta de personal, precarización y condiciones laborales que consideran insuficientes.

Críticas por el momento elegido

ATE cuestionó que, mientras los trabajadores enfrentan agresiones y amenazas durante sus jornadas laborales, el Estado provincial avance con una herramienta destinada a controlar sus horarios de ingreso y salida de los establecimientos públicos.

“Una vez más, el Gobierno elige controlar a quienes sostienen el sistema público de salud”, señalaron desde la organización gremial, que reclamó priorizar medidas destinadas a garantizar condiciones laborales dignas y ámbitos de trabajo seguros.

Para el sindicato, la discusión no se limita al mecanismo tecnológico utilizado, sino que también alcanza la decisión política de incorporar sistemas de vigilancia sobre el personal en establecimientos sanitarios de la provincia.

Qué información quiere conocer el gremio

ATE exigió respuestas concretas antes de que el sistema comience a funcionar y reclamó conocer cuáles serán las medidas de seguridad informática destinadas a proteger los datos biométricos registrados.

Además, el gremio pidió precisiones sobre el período durante el cual serán conservados los datos del personal y cuáles serán los organismos, funcionarios o terceros que tendrán autorización para acceder a esa información.

Otro de los interrogantes planteados está relacionado con los protocolos previstos frente a eventuales vulneraciones de seguridad, filtraciones o accesos no autorizados a los registros biométricos de los trabajadores.

La organización sindical también reclamó conocer cuál será el procedimiento previsto para eliminar definitivamente la información almacenada una vez finalizado el contrato con la empresa encargada de brindar el servicio tecnológico.

Estefania Petrella

ATE cuestionó la necesidad del sistema

Entre sus principales planteos, el gremio puso en duda la necesidad de implementar un mecanismo de reconocimiento facial para controlar la asistencia, especialmente porque existen otras alternativas que podrían cumplir una función similar.

ATE sostuvo que esas opciones menos restrictivas deberían ser evaluadas antes de avanzar sobre información considerada especialmente sensible, y pidió que el Gobierno provincial explique cuál es el objetivo concreto detrás de la nueva herramienta.

La organización también advirtió que el argumento de la modernización del Estado no debería utilizarse para justificar medidas que, según su interpretación, puedan afectar derechos laborales y fundamentales de los empleados públicos.

Pedido de suspensión y advertencia sindical

Frente a este escenario, ATE Cipolletti reclamó la suspensión de todas las acciones vinculadas con la puesta en funcionamiento del sistema de control biométrico facial dentro del área de Salud Pública de Río Negro.

El sindicato anticipó que mantendrá su rechazo mientras no existan respuestas sobre el tratamiento, almacenamiento, acceso y eliminación de los datos biométricos que serán obtenidos mediante el mecanismo electrónico.

La discusión abre así un nuevo frente entre el Gobierno provincial y los trabajadores estatales, esta vez alrededor de los mecanismos utilizados para registrar la asistencia y controlar los movimientos del personal sanitario.