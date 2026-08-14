"Cipolletti está en riesgo": el video de estudiantes que ganó el concurso de cortometraje

Estudiantes cipoleños participaron de una nueva edición del certamen. Conocé los cortos premiados y mirá las producciones realizadas por estudiantes.

La Escuela Secundaria de Río Negro N°35 obtuvo el primer puesto en la sexta edición del Concurso de Cortos Ambientales “Cipolletti + x el Ambiente” , una propuesta que reunió a diez instituciones educativas de la ciudad.

La ceremonia de premiación se realizó en la Sala de Cine del Complejo Cultural Cipolletti, con la participación de estudiantes, docentes, autoridades municipales y representantes del Consejo Provincial de Educación.

En total, durante esta edición se presentaron 46 producciones audiovisuales realizadas por estudiantes secundarios, quienes abordaron distintas problemáticas ambientales de la ciudad y plantearon posibles alternativas para generar conciencia entre la comunidad.

Los estudiantes fueron distinguidos con premios.

La ESRN 35 se quedó con el primer puesto

El corto ganador fue “Cipolletti está en riesgo”, una producción realizada por estudiantes de 5° 2° de la ESRN 35, que centró su propuesta en la problemática vinculada con la gestión integral de residuos sólidos urbanos.

La producción fue realizada por Facundo Zair Infante, Lautaro Nahuel Méndez, Kevin Lisandro Rubilar y Thiago Valentín Solís, quienes fueron reconocidos durante el acto y recibieron uno de los premios principales.

El segundo lugar quedó en manos del CET N°9, con el corto “Eficiencia energética”, elaborado por los estudiantes Federico Rubén Fortunato y Martín Emiliano Reimers, de 3° 2° de la especialidad correspondiente.

El tercer puesto fue para el Colegio Pablo Besson, cuyos estudiantes Agustina Hernández y Agustina Pérez presentaron el corto “Seamos conscientes, cuidemos el ambiente”, centrado en la importancia de modificar hábitos para proteger el entorno.

1° puesto - “Cipolletti está en riesgo”

Premios y reconocimientos para los estudiantes

Además de distinguir a las tres producciones que alcanzaron los primeros lugares, durante la ceremonia se entregaron menciones especiales y certificados de participación para estudiantes y docentes que formaron parte de la iniciativa.

Los reconocimientos incluyeron elementos deportivos, como pelotas de fútbol y vóley, además de vouchers para desayunos y tortas, parlantes y auriculares inalámbricos.

Los integrantes del equipo responsable del corto que obtuvo el primer lugar también recibieron bicicletas, como parte del premio destinado a destacar el trabajo audiovisual y el compromiso demostrado durante la competencia.

Las producciones seleccionadas podrán ser visualizadas a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Cipolletti, donde se difundirá el trabajo realizado por las distintas comunidades educativas.

2° puesto - “Eficiencia energética”

Una propuesta para abordar los problemas ambientales

El concurso es impulsado por el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Cipolletti y forma parte del programa de Sensibilización y Educación Ambiental “Cipolletti + x el Ambiente”.

La iniciativa fue declarada de Interés Social, Educativo y Ambiental mediante la Resolución 427/2010 de la Legislatura de Río Negro, y busca promover la participación de estudiantes secundarios en el abordaje de cuestiones ambientales.

El objetivo central es que los jóvenes puedan identificar problemáticas presentes en la ciudad, adquirir conocimientos y desarrollar propuestas que permitan generar cambios y posibles soluciones desde la participación ciudadana.

Desde el municipio destacaron que el concurso también apunta a fortalecer la sensibilización ambiental entre los estudiantes y sus familias, docentes, equipos directivos y supervisores, promoviendo una mirada activa sobre el cuidado del ambiente.

3° puesto - “Seamos conscientes, cuidemos el ambiente”

Seis ejes para pensar el ambiente

Los trabajos presentados durante esta sexta edición fueron desarrollados a partir de diferentes ejes temáticos definidos por la organización. Entre ellos se incluyeron el cambio climático, los residuos sólidos urbanos y la agenda GIRSU.

También se incorporaron contenidos relacionados con la contaminación, el consumo responsable, la biodiversidad y la desertificación, con el propósito de que los participantes pudieran elegir una problemática y abordarla mediante recursos audiovisuales.

La modalidad permitió que los estudiantes combinaran conocimientos adquiridos en las aulas con herramientas de producción audiovisual, construyendo mensajes destinados a generar sensibilización y promover conductas responsables dentro de la comunidad.

Diez escuelas participaron de la edición 2026

En la edición 2026 participaron diez instituciones secundarias de Cipolletti: el CET N°9, CET N°15, ESRN N°35, ESRN N°89, ESRN N°17, Instituto Técnico Potenciar, Colegio Pablo Besson, CEM N°74, CEM N°102 y CEM N°121.

La evaluación de los cortos estuvo a cargo de un jurado integrado por representantes de distintas áreas vinculadas con la educación, la cultura, la inclusión y el ambiente.

Participaron un referente TIC del Consejo Local de Educación de Río Negro, la Dirección General de Cultura mediante el área de Audiovisuales, la Secretaría de Desarrollo Humano a través del área de Discapacidad y el Departamento de Medio Ambiente municipal.