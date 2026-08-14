Amenazas en la ESRN 120: Educación refuerza medidas de seguridad

Un docente de la ESRN N° 120 de Cipolletti denunció amenazas de muerte mientras se retiraba del establecimiento. Qué respuesta dió la cartera de Educación.

El consejo escolar acciona fuertemente tras las amenazas de muerte a un docente de la ESRN 120.

El episodio se registró el miércoles 12 de agosto cerca de las 18 horas en el establecimiento educativo de calle Esquiú y Naciones unidas de la ciudad de Cipolletti cuando uno de los docentes se retiraba del establecimiento junto a estudiantes de 4° año del turno tarde.

En ese momento, personas que circulaban en vehículos y ciclomotores habrían amenazado verbalmente al docente con expresiones como: ''Los vamos a cagar a tiros a todos''.

De manera inmediata se alertó de la situación a la policía que, realizó una recorrida en carácter preventivo en las inmediaciones de la escuela. Minutos más tarde, se observó además un grupo de jóvenes frente al establecimiento, sobre calle Naciones Unidas, mientras aún permanecían estudiantes y docentes dentro de la escuela. El episodio quedó asentado mediante acta institucional y generó preocupación en la comunidad educativa.

¿Qué dijo Educación?

En diálogo con LM Cipolletti, el coordinador regional del Consejo Escolar de Cipolletti, Adrián Carrizo, explicó que se organizó un cambio de actividades sin la presencia de estudiantes en ambos turnos para este viernes 14 de agosto. En tanto, se reunirán con los padres de todos los estudiantes del establecimiento el próximo martes 18 de agosto.

Además se confirmó que realizaron la denuncia penal correspondiente para que se arbitren las medidas de seguridad pertinentes.

Desde el Ministerio de Educación enfatizaron que no se concibe ningún tipo de violencia hacia los integrantes de las comunidades educativas. En este marco, las autoridades ratificaron que se continuará trabajando bajo un esquema de acompañamiento integral, promoviendo las acciones legales correspondientes y velando por el cuidado de entornos seguros tanto para enseñar como para aprender.

Es la primera vez que tenemos una amenaza de este tipo en el año

El coordinador regional señaló que durante 2026 se registraron distintos conflictos entre estudiantes, pero aseguró que una amenaza de estas características constituye el primer caso registrado en el año.

Carrizo también recordó un episodio anterior ocurrido en la Escuela 19, donde una docente fue agredida. En ese caso, el Ministerio de Educación se presentó como querellante al considerar que el ataque no afectaba solamente a la trabajadora, sino también a la institución educativa.

Respecto del contexto actual, el funcionario sostuvo que situaciones de violencia también ocurrieron en otras épocas, aunque actualmente adquieren una mayor visibilidad debido al uso masivo de teléfonos celulares y redes sociales.

En ese sentido, destacó la importancia de que las autoridades educativas sean quienes comuniquen información oficial y que las investigaciones sobre los hechos queden en manos de la Justicia.

Cámaras y un corredor seguro

Entre las medidas que comenzaron a analizarse se encuentra la aceleración del proyecto para instalar cámaras de monitoreo en la escuela. Carrizo explicó que este tipo de sistemas ya fue implementado en otros establecimientos y que puede contribuir tanto al cuidado del edificio como a la seguridad de la comunidad educativa.

También se planteó la necesidad de avanzar en la construcción de un corredor seguro en las calles cercanas a la institución, especialmente para acompañar a los estudiantes durante los momentos de ingreso y salida.

En paralelo, la escuela trabaja en actividades destinadas a fortalecer la convivencia institucional y abordar el episodio con estudiantes, docentes y familias.

El martes retomarían las clases con un abordaje especial

Carrizo confirmó que durante la jornada se planificarían distintas actividades para que las clases puedan retomarse con normalidad el martes, aunque con un abordaje especial del episodio durante los turnos mañana y tarde.

''La situación hay que afrontarla, resolverla y evaluar los pasos a seguir'', sostuvo el coordinador regional, al remarcar que el objetivo es comenzar a construir herramientas de prevención y avanzar con el corredor seguro para la comunidad de la ESRN 120.

El episodio volvió a poner en debate la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad alrededor de los establecimientos educativos y de trabajar, dentro de las escuelas, en estrategias de convivencia que permitan abordar los conflictos antes de que escalen.