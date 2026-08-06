Nuevas leyes en Río Negro: qué cambia para docentes, presos y escuelas

La Legislatura rionegrina sancionó un paquete de leyes que introduce cambios y modificaciones en diversos ámbitos. El detalle.

Este jueves, la Legislatura de Río Negro sancionó un paquete de leyes vinculadas a educación, salud y justicia.

En una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de Río Negro aprobó este jueves una serie de proyectos de ley que abarcan áreas clave como educación, seguridad, salud y ambiente. La iniciativa principal estuvo centrada en el sistema educativo provincial.

Con modificaciones introducidas durante el debate, se sancionó la ley que incorpora incentivos por arraigo local y formación provincial para docentes . La norma modifica el Estatuto del Personal Docente e introduce beneficios concretos en el puntaje de los educadores.

El proyecto establece que maestros y profesores egresados de institutos de formación docente continua de Río Negro recibirán cuatro puntos adicionales en su legajo, lo que impactará directamente en el orden de mérito para cargos y suplencias.

Además, el beneficio se extiende a quienes hayan obtenido sus títulos en universidades nacionales con sedes en la provincia o acrediten domicilio legal en Río Negro al momento de iniciar su legajo profesional.

El legislador Facundo López (JSRN) destacó que la redacción final del proyecto amplía el alcance original. “Se incorporó no solo al Instituto de Patagones, sino también a las universidades nacionales con presencia en la provincia”, explicó durante la sesión.

Por su parte, la coautora Soraya Yauhar detalló que la reglamentación definirá los criterios específicos para acceder al puntaje adicional, con el objetivo de fortalecer la permanencia de profesionales formados en el territorio provincial.

Cambios en el régimen de ejecución penal

En el plano judicial, el Parlamento sancionó una modificación a la ley provincial de Ejecución Penal que introduce restricciones al acceso a beneficios para personas condenadas por delitos de extrema gravedad.

La norma establece un régimen de excepcionalidad que limita las posibilidades de acceder a salidas transitorias, prisión discontinua, semidetención y libertad asistida durante el denominado período de prueba.

Entre los delitos alcanzados se encuentran el homicidio simple y agravado, delitos contra la integridad sexual, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, tortura seguida de muerte y secuestro extorsivo con resultado fatal.

El objetivo de la reforma es endurecer los criterios de otorgamiento de beneficios y responder a demandas sociales vinculadas a la seguridad y el cumplimiento efectivo de las penas en casos de alta gravedad.

Regulación del uso de tecnología en las escuelas

Otro de los proyectos destacados fue aprobado en segunda vuelta y establece un marco regulatorio para el uso de dispositivos digitales personales, inteligencia artificial y tecnologías emergentes en el sistema educativo.

La ley no prohíbe el uso de tecnología, pero sí establece criterios claros para su utilización dentro de las instituciones escolares. El eje central es garantizar que su uso tenga una finalidad pedagógica y no afecte el aprendizaje.

Según el texto aprobado, dispositivos como celulares, tablets y relojes inteligentes solo podrán utilizarse en contextos educativos, de accesibilidad, salud o situaciones de emergencia debidamente justificadas.

Nuevas regulaciones en salud y reconocimiento profesional

En el ámbito sanitario, se aprobó la prohibición del uso de celulares en quirófanos y áreas quirúrgicas de hospitales públicos y privados, con el objetivo de reducir riesgos de infecciones intrahospitalarias.

La normativa prohíbe llamadas personales, el uso de redes sociales y la toma de imágenes sin consentimiento durante intervenciones quirúrgicas. También obliga a las instituciones a implementar protocolos estrictos de desinfección.

En paralelo, se sancionó la ley que crea el Colegio de Profesionales de la Psicología de Río Negro, que estará organizado en cuatro distritos y buscará regular el ejercicio de la profesión en todo el territorio provincial.

Cultura, memoria y nuevas efemérides

Durante la sesión también se aprobaron iniciativas vinculadas a la identidad cultural y la memoria colectiva. Entre ellas, la obligatoriedad de entonar la Marcha de las Malvinas en actos oficiales y escolares en fechas patrias.

Asimismo, se estableció un régimen de reconocimiento a la trayectoria artística y cultural, que permitirá otorgar hasta diez distinciones anuales a referentes destacados de la provincia en distintas disciplinas.

En materia de concientización, se instituyó por ley la Semana de Prevención de Consumos Problemáticos y Adicciones, con el objetivo de promover acciones educativas y de sensibilización en toda la provincia.

Ambiente y biodiversidad en agenda

La agenda ambiental también tuvo protagonismo con la sanción de dos leyes orientadas a la preservación de la biodiversidad. Una de ellas declara de interés la protección de la Ranita de Somuncura, especie en peligro de extinción.

La otra normativa apunta a prevenir la proliferación de la medusa de agua dulce Craspedacusta sowerbii en lagos patagónicos, así como de cualquier otra especie invasora que represente una amenaza para los ecosistemas locales.

Finalmente, la Legislatura aprobó la creación del Día Provincial del río Limay, que se celebrará cada 8 de octubre, en reconocimiento a su valor ambiental, productivo y social para la región.

Con este paquete legislativo, el Parlamento rionegrino avanzó en una agenda diversa que combina reformas estructurales con iniciativas de impacto cotidiano, marcando el rumbo de políticas públicas en distintos ámbitos clave.