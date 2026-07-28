Después de 30 años, quieren cambiar la ley que regula los espacios deportivos

Buscan actualizar la ley que regula gimnasios y clubes en Río Negro, proponen exigir RCP, desfibriladores y protocolos de emergencia para reforzar la seguridad. ¿Qué otros espacios podrían sumarse?

Buscan modernizar y actualizar la legislación provincial para que los gimnasios y natatorios sean obligados a tener equipos DEA y capacitación.

Una iniciativa presentada en la Legislatura de Río Negro propone modificar la Ley N° 3036, vigente desde 1996, con el objetivo de incorporar nuevas exigencias en materia de seguridad y prevención en todos los espacios deportivos.

El proyecto pone el foco en la obligatoriedad de contar con capacitación en reanimación cardiopulmonar ( RCP ), la disponibilidad de desfibriladores externos automáticos ( DEA ) y la implementación de protocolos de emergencia en gimnasios, clubes, academias y natatorios.

La normativa actual regula el funcionamiento de institutos, academias, centros deportivos y gimnasios, tanto públicos como privados, que desarrollan actividades físicas organizadas en la provincia.

Entre sus principales disposiciones, establece que los establecimientos deben contar con la supervisión de un profesional habilitado en educación física o disciplinas afines, reconocido por las autoridades competentes.

Además, la ley exige la inscripción en un Registro de Autorización Deportiva, dependiente del organismo de aplicación, y la correspondiente habilitación municipal para poder funcionar dentro del territorio provincial.

Prevención y responsabilidades ya contempladas

El marco legal vigente también contempla la obligación de prevenir daños a la salud de los deportistas en función de las características de cada actividad, responsabilizando a los establecimientos por posibles consecuencias derivadas del uso de equipos o prácticas inadecuadas .

Asimismo, exige la exhibición en lugares visibles del título habilitante del profesional a cargo y la constancia de inscripción en el registro correspondiente, como garantía de transparencia hacia los usuarios .

Otro punto central es la obligatoriedad de presentar un certificado médico de aptitud física, con una validez de un año, como requisito para iniciar cualquier actividad deportiva dentro de estos espacios .

El eje de la reforma: más seguridad ante emergencias

La iniciativa impulsada por la legisladora Gabriela Picotti propone actualizar estos lineamientos incorporando herramientas concretas frente a situaciones críticas, como paros cardiorrespiratorios o accidentes durante la práctica deportiva.

En ese sentido, el proyecto establece que los responsables técnicos deberán acreditar capacitación vigente en RCP y en el uso de DEA, en línea con lo dispuesto por la Ley Nacional N° 27.159 y la Ley Provincial N° 5279.

Además, se exigirá que el personal a cargo de las actividades también esté debidamente capacitado para actuar ante emergencias, lo que implica un cambio significativo en los estándares actuales de funcionamiento de estos espacios.

Inclusión de natatorios y nuevos criterios

Uno de los puntos destacados de la reforma es la incorporación explícita de los natatorios dentro del alcance de la ley, reconociendo los riesgos específicos que presentan las actividades desarrolladas en el medio acuático.

El texto también prevé que los establecimientos deberán exhibir mayor información vinculada a la seguridad, como números de emergencia, protocolos de actuación y documentación actualizada del personal responsable.

De aprobarse, la autoridad de aplicación tendrá la facultad de establecer requisitos diferenciados según el tipo de actividad, la capacidad del lugar y las condiciones edilicias, lo que permitiría adaptar las exigencias a cada realidad.

Sanciones y control: lo que ya prevé la ley

La normativa vigente contempla un régimen de sanciones para los establecimientos que incumplan sus disposiciones, que van desde apercibimientos y multas hasta la inhabilitación temporaria o la clausura .

También establece que la autoridad de aplicación tiene el poder de policía para controlar el cumplimiento de la ley, pudiendo delegar estas funciones a los municipios mediante convenios específicos .

En ese marco, los fondos recaudados por sanciones son destinados a la promoción del deporte comunitario, fortaleciendo el desarrollo de actividades físicas a nivel local y provincial .

Un cambio que apunta a la prevención

La propuesta legislativa busca actualizar una norma con casi tres décadas de vigencia, incorporando herramientas acordes a los avances en materia de salud y prevención en el ámbito deportivo.

De avanzar en la Legislatura, la modificación implicaría un salto cualitativo en los estándares de seguridad de los espacios deportivos de Río Negro, con impacto directo en la protección de quienes practican actividad física en la provincia.