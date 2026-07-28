El intendente interino de Allen busca apoyo de Alberto Weretilneck

Luego de su asunción el viernes, Fabián Figueroa busca ''poner en orden'' el Municipio tras el desplazamiento del intendente libertario, Marcelo Román.

Fabián Figueroa asumió temporalmente la intendencia de Allen por la suspensión de Marcelo Román y aseguró que la prioridad de su gestión será recuperar y garantizar los servicios esenciales. En paralelo, el intendente interino buscará recomponer la relación institución entre el Municipio y el gobierno que encabeza Alberto Weretilneck .

El traspaso de mando se concretó el viernes 24 de julio a las 7 de la mañana y ese mismo día Figueroa recibió la renuncia de los funcionarios de la gestión de Román, suspendido por el Concejo Deliberante a raíz de una investigación judicial por peculado.

En declaraciones radiales, Figueroa comentó que han concentrado esfuerzos en manejar las asistencia por el temporal de lluvias que afectó la localidad. Además, destacó el trabajo conjunto de Protección Civil y Servicios Públicos , cuyos equipos permanecieron operativos hasta las 2 de la madrugada brindando asistencia a los vecinos.

Servicios públicos, la prioridad

Roberto Montivero ya asumió la conducción del área de Servicios Públicos y comenzó a trabajar junto a su equipo para restablecer las prestaciones esenciales.

Montivero, ex empleado municipal con una extensa trayectoria en la comuna, es el nuevo responsable del Corralón Municipal, dependiente del área de Obras Públicas, un área sensible considerando que las últimas semanas se han incrementado los reclamos de vecinos por el estado de la ciudad y han denunciado en redes sociales la falta de iluminación, limpieza y estado de la calles. En este sentido, el jefe comunal interino expresó que el ahora funcionario: ''ya empezó a trabajar con lo poco que hay''.

En esta misma línea, el secretario interino expuso en otra radio de la ciudad de Allen que el sector que comandará confirmó que al equipo de pavimento y bacheo ''lo desarmaron''.

Auditorias y relevamiento para saber cómo está la ciudad

En su primer día hábil al mando, Figueroa confirmó que la nueva responsable de Hacienda ya puso en marcha una auditoría interna para determinar con exactitud la situación financiera y administrativa del municipio.

El relevamiento abarcará especialmente el área económica, aunque también se extenderá al resto de las dependencias municipales para contar con un diagnóstico integral.

En busca del apoyo provincial

A contrarreloj, Fabían Figueroa intenta optimizar los tiempos y afirmó que ya mantuvo un primer contacto con el gobernador Alberto Weretilneck, con quien buscará concretar una reunión en los próximos días. "Vamos a solicitar una audiencia", señaló. El objetivo del encuentro será poner al mandatario al tanto del estado en que fue recibida la Municipalidad de Allen, gestionar acompañamiento para afrontar las urgencias y articular acciones conjuntas entre la Provincia y el Municipio que permitan comenzar a dar respuestas a los vecinos.

El poder mantener un encuentro con el mandatario provincial sería el inicio de una nueva etapa de diálogo y fortalecimiento institucional para Allen luego de las rispideces existentes en el pasado bajo la gestión Román.

Vecinos desbloqueados

La gestión interina encabezada por Fabián Figueroa dispuso desbloquear a todos los vecinos de Allen que se encontraban bloqueados en las cuentas oficiales de redes sociales del Municipio.

La decisión adoptada por la nueva conducción busca garantizar que las cuentas institucionales vuelvan a ser un espacio de acceso para todos los ciudadanos, independientemente de su posición política o de las opiniones que expresen.

Con una imagen renovada, lanzaron su primer posteo comunicando a la ciudad las novedades respecto de su cambio de funcionarios:

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La punta del ovillo

El miércoles 8 de julio, el Concejo Deliberante decidió suspender de manera preventiva a Marcelo Román, intendente de La Libertad Avanza (LLA), luego de que la Justicia tuviera por formulados los cargos en la causa penal que lo investiga por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por integrantes del Tribunal de Cuentas de Allen y tiene como eje la compra de un teléfono celular Samsung A34 con fondos municipales.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el equipo fue adquirido por el Municipio, la línea telefónica continuó siendo abonada con recursos públicos y el dispositivo era utilizado por el empresario Sebastián Ocampo, quien no ocupaba ningún cargo dentro de la estructura municipal.

Sobre esa hipótesis, la Fiscalía sostuvo que se produjo un uso irregular de bienes del Estado y pidió la formulación de cargos contra Román y contra Ocampo, acusado como partícipe necesario.