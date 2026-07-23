El misterio del camión incendiado en la vía pública: qué se sospecha

El vehículo de gran porte se encontraba estacionado y alrededor de las 7.30 de este jueves se produjo el siniestro. La principal hipótesis.

Los investigadores creen que hay algo más detrás del incendio del camión.

En un enigmático episodio, un camión Ford 600 se incendió este jueves en pleno Allen y los investigadores sospechan de que el hecho fue intencional ... El siniestro comenzó aproximadamente a las 7:30 , en momentos en que la zona urbana comenzaba con su habitual movimiento cotidiano.

El vehículo de gran porte se encontraba estacionado en la intersección de las calles Mariani y Entre Ríos , en el corazón del barrio San Juan de la vecina ciudad. La presencia de densas columnas de humo y el avance de las llamas sobre la estructura del rodado alertaron rápidamente a los vecinos del sector, quienes dieron aviso de inmediato a las autoridades locales.

Ante el llamado de auxilio, los Bomberos Voluntarios de Allen y personal de Defensa Civil se desplazaron de urgencia hacia el lugar del hecho.

Al arribar, las brigadas montaron un operativo de contención para sofocar las llamas y evitar que las altas temperaturas afectaran a las viviendas adyacentes o a otros vehículos estacionados en las cercanías.

La pérdida de estos elementos indispensables, dificultan el trabajo diario de los Bomberos Voluntarios de Allen.

Gracias al rápido accionar de los servidores públicos, el fuego fue controlado antes de que generara daños mayores en el entorno, aunque el rodado sufrió severos daños materiales. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Peritajes e investigación en curso

Tras extinguir por completo el fuego y asegurar la zona, las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las causas del siniestro.

Si bien los peritajes técnicos recién comienzan, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que el fuego habría sido provocado de forma intencional.

Por el momento no se han dado a conocer detalles sobre posibles sospechosos, testigos o cámaras de seguridad en el área que puedan aportar datos sobre cómo se originaron las llamas, por lo que la causa continúa bajo investigación.