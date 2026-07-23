"Chau Ingresos Brutos": la provincia busca eximir a los turistas extranjeros

La provincia busca disputarle mercado a Chile y la región mediante una exención impositiva que reduce costos para visitantes de otros países.

La provincia quiere atraer turismo internacional con la aprobación del proyecto de eximición de Ingresos Brutos.

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó este jueves el envío a la Legislatura de un proyecto para eximir del pago de Ingresos Brutos a los consumos turísticos de visitantes extranjeros. Río Negro se posicionaría así como la primera provincia argentina en aplicar este esquema.

La iniciativa, indicaron que “se enmarca en un conjunto de políticas provinciales orientadas a potenciar el turismo internacional, con eje central en Bariloche y El Bolsón ”. El objetivo es generar condiciones más convenientes y competitivas para quienes eligen los destinos rionegrinos.

La medida apunta a fortalecer la posición de Río Negro frente a otros puntos turísticos nacionales e internacionales. Se busca atraer mayor flujo de visitantes extranjeros y dinamizar la actividad económica , el empleo y las inversiones vinculadas al sector.

A los atractivos naturales de la provincia se suman ahora políticas públicas concretas. El Gobierno busca acompañar el esfuerzo del sector privado y consolidar una estrategia conjunta para el desarrollo económico de las localidades rionegrinas ligadas al turismo.

Cómo funcionará la exención

Según adelantó el mandatario en la rueda de prensa, el proyecto ingresará a la Legislatura durante los primeros días de agosto. El mecanismo tomará como modelo el régimen vigente de ARCA para la devolución del IVA a turistas extranjeros.

Desde el Gobierno provincial precisaron que la medida no llegará a estar operativa durante la actual temporada invernal. La meta es implementarla en el plazo más breve posible, con la mirada puesta en la temporada que se aproxima.

Weretilneck fue preciso respecto del público objetivo de la iniciativa. "La decisión está orientada principalmente al turismo internacional del segundo semestre: visitantes de Estados Unidos, Europa, Asia e Israel, además de los mercados brasileño y chileno", explicó el gobernador.

El mandatario agregó que el propósito central es "contribuir a reducir costos y mejorar la competitividad turística, especialmente de Bariloche, frente a destinos de Chile y otros países de Latinoamérica", en un contexto de fuerte disputa regional por el turismo receptivo.

Bariloche, epicentro de la estrategia

"Vamos a ser la primera provincia en eximir del pago de Ingresos Brutos a los turistas extranjeros", remarcó Weretilneck ante la prensa. El gobernador subrayó la intención de "ofrecer mayores beneficios respecto de otros países receptores de turismo".

El mandatario insistió en que la provincia debe "hacer todos los esfuerzos posibles para reducir costos y fortalecer la competitividad de Bariloche", al que definió como "el principal centro de turismo invernal de la Argentina" a nivel nacional.

Una vidriera hacia el mundo

Weretilneck cerró sus declaraciones destacando la diversidad de mercados que hoy visitan la provincia. "Tenemos turismo de Estados Unidos, de Europa, de Israel, de Asia, de Brasil y de Chile", enumeró el gobernador durante la conferencia.

"Es muy importante que tanto Bariloche como toda la provincia puedan mostrarle al mundo que, además de no cobrar IVA a los turistas extranjeros, ahora tampoco se les cobrará Ingresos Brutos", afirmó, subrayando el doble beneficio impositivo.

El gobernador concluyó que la decisión "apunta a seguir posicionando a Río Negro como uno de los grandes destinos turísticos internacionales", en momentos de fuerte competencia regional por captar divisas y visitantes de alto poder adquisitivo.