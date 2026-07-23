Río Negro: la Justicia dictó 439 fallos por violencia doméstica en ocho días

El Poder Judicial resolvió 560 causas en lo que va de feria, con predominio absoluto de casos vinculados a género y protección familiar. ¿Qué otras resoluciones predominaron?

En solo 8 días, la Justicia de Río Negro resolvió sobre 439 fallos relacionados a violencia doméstica y familiar.

El Poder Judicial de Río Negro dictó 560 sentencias durante los primeros ocho días hábiles de la feria invernal. De ese total, 439 fallos (78%) corresponden a denuncias vinculadas con violencia doméstica , según el buscador público de sentencias.

Los datos surgen de la plataforma oficial que permite rastrear fallos judiciales mediante distintas variables de búsqueda. La cifra confirma una tendencia sostenida en la provincia, donde los casos de violencia intrafamiliar ocupan buena parte de la agenda de los tribunales incluso en período de receso.

Del total de sentencias emitidas entre el lunes de la semana pasada y el miércoles, 253 fueron definitivas y 296 interlocutorias. Se sumaron además 9 homologaciones y 2 monitorias, completando el panorama de la actividad jurisdiccional durante la feria.

En las resoluciones interlocutorias, el 79% estuvo directamente relacionado con cuestiones de violencia. El resto correspondió a protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, además de disposiciones vinculadas a procesos de capacidad de las personas.

Respecto de las sentencias definitivas, más del 90% tuvo como eje situaciones de violencia. Las homologaciones de acuerdos, en cambio, se concentraron en demandas laborales y reclamos por daños y perjuicios entre las partes.

Estefania Petrella

El fuero Penal no descansa ni en la feria

Estas cifras no incluyen al fuero Penal, que organiza su actividad a través de la Oficina Judicial y atiende casos urgentes los 365 días del año. Las formulaciones de cargos fueron el tipo de audiencia más frecuente durante este período.

También se registraron entrevistas en Cámara Gesell y revisiones de medidas cautelares próximas a vencer. Estas audiencias garantizan que las causas urgentes sigan su curso sin interrupciones, más allá de la suspensión de plazos en procesos ordinarios.

Qué establece la ley sobre los casos urgentes

El artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial define qué situaciones deben atenderse todos los días del año, incluidos feriados y el receso invernal. La norma prioriza los derechos que no admiten demora procesal.

Entre los casos urgentes se incluyen medidas cautelares, denuncias por delitos de acción pública y privada, concursos civiles y quiebras. También amparos, hábeas corpus, hábeas data, cuotas alimentarias y procesos electorales en curso quedan comprendidos en esa nómina.

La ley también prioriza denuncias por violencia familiar o de género, junto con acciones de derecho de familia que involucren a niñas, niños, adolescentes o personas con capacidad restringida. Se suman trámites de personas privadas de la libertad.

Estefania Petrella

Transparencia y acceso público a los fallos

La página web del Poder Judicial permite consultar sentencias de todos los organismos jurisdiccionales de la provincia. Los fallos del Superior Tribunal de Justicia están disponibles en un buscador específico, separado del resto de los tribunales inferiores.

Las búsquedas pueden realizarse por palabras clave, carátula del expediente, número de sentencia, organismo emisor o fecha de emisión. Cada sentencia localizada puede imprimirse, descargarse o compartirse mediante un código QR incorporado al final del documento.

Desde diciembre de 2023, la totalidad de los fallos de todos los fueros están disponibles públicamente como parte de una política de transparencia judicial. Esta herramienta busca acercar la actividad de los tribunales a la ciudadanía rionegrina.