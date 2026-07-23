Se quedó sin trabajo, se animó a emprender y hoy su hamburguesa Valle Medio está entre las 12 mejores del país

Ezequiel cuenta la historia de su proyecto que "crece a pasos agigantados". El orgullo de reivindicar los sabores del Valle ante toda la Argentina.

Supo ver, detrás de la angustia que siempre implica perder el empleo , una oportunidad . Sin demasiados recursos ni tanta experiencia pero con ganas e ingenio , se animó a emprender por su cuenta. Hoy, el éxito tiene un sabor especial para Ezequiel Guiñez Melo -27 años -, propietario de Holy Burger, una hamburguesería con sedes en Choele Choel y Luis Beltrán que obtuvo recientemente una resonante distinción .

La hamburguesa Valle Medio, que elabora con ingredientes regionales, fue seleccionada entre las 12 mejores del país en un prestigioso certamen que ingresa en sus instancias decisivas.

“La verdad es que empecé con el emprendimiento ante la falta de oportunidades laborales. Me había quedado sin trabajo y arrancamos en la casa de mis viejos, con una simple plancheta para dos hornallas”, confiesa a LM Cipolletti quien está secundado en el audaz proyecto gastronómico por su hermano Tobías -23 años-.

No pueden creer ni el reconocimiento actual ni lo rápido que se instaló la marca. “Arrancamos hace 3 años en Luis Beltrán bien de abajo y a los meses nos mudamos a Choele Choel. Hoy tenemos dos sucursales y el público nos aceptó de gran manera. Agradecidos con Dios, con la familia y los vecinos que apoyan”, celebra Eze en diálogo telefónico con este portal.

La hamburguesa Valle Medio, entre las 12 mejores del país.

El muchacho asume que “no tenía experiencia en el tema” pero sí conocimientos en otros dos rubros de alguna manera afines que, a la hora de la verdad, le resultaron de suma utilidad.

“Era carnicero y sabía algo de panadería. Al conocer de carne y pan salió un producto único que se destaca en la zona, de elaboración propia, con productos caseros que se elaboran a diario”, destaca las bondades de sus hamburguesas mientras se traslada de una sede a otra.

Sobre el soñado premio

Si bien desde la organización le pidieron hermetismo, solo adelanta que “fuimos pre-seleccionados entre las mejores hamburguesas del país, vamos a representar al Valle Medio y llegar a esta instancia es tremendo. En agosto viajamos a Buenos Aires al evento, haremos grabaciones en el mismo estudio donde se filma Master Chef y ahí salen los 8 finalistas de octubre del Burguerpalusa, etapa que se realizará en el Hipódromo de Palermo”.

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El impacto que el gran suceso de su joven emprendimiento puede llegar a tener en la región, siendo posiblemente un ejemplo e historia de inspiración y que a la vez pueda motivar a otras personas que se encuentran en una situación adversa a imitarlos, lo llena de orgullo.

“Que nos tomen como referencia está bueno, haber trazado el antes y después en la zona como pioneros hamburgueseros es algo muy lindo”, amplía reconfortado el muchacho que supo salir adelante con una propuesta propia que hace la diferencia.

Eze pasó de quedarse sin trabajo a elaborar una de las 12 mejores hamburguesas del país, reivindicando ante toda la Argentina la gastronomía valletana. De estar al horno a lucirse con "Valle Medio". En su peor momento, no hizo la plancha: la llenó de hamburguesas y no paró más. ¡Felicitaciones!