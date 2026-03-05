Las cámaras detectaron algo extraño en un camión y lo interceptaron en plena Ruta 151

El sistema activó una alerta y permitió interceptar el vehículo antes de que continuara su recorrido por Cipolletti. El camión fue secuestrado por la Policía de Río Negro.

El vehículo fue interceptado por la Brigada Motorizada de Apoyo en el cruce de Ruta 22 y calle Estado de Israel.

Un camión que circulaba por la ciudad fue interceptado por la policía luego de que el sistema de monitoreo detectara una irregularidad mientras avanzaba por la ruta . El procedimiento terminó con el secuestro del vehículo .

Todo comenzó cerca del mediodía del miércoles en Cipolletti , cuando el Sistema Integral de Prevención del Delito detectó una anomalía en un camión equipado con hidrogrúa que circulaba por la Ruta Nacional 151 en dirección a la rotonda que conecta con la Ruta Nacional 22 .

El procedimiento se activó cuando el s istema confirmó una irregularidad en el dominio del vehículo mientras circulaba por la ciudad de Cipolletti .

Las cámaras equipadas con Inteligencia Artificial y lectores automáticos de patentes generaron una alerta inmediata en el centro de monitoreo, que fue transmitida a los móviles policiales que patrullaban la zona.

Una rápida persecución entre el tránsito

El camión, un Volkswagen 17.280 equipado con hidrogrúa, avanzaba en dirección a la rotonda que conecta la Ruta Nacional 22 con la Ruta Nacional 151 cuando se emitió la alerta.

En ese momento, una patrulla de la Brigada Motorizada de Apoyo de la Policía de Río Negro realizaba recorridas preventivas y fue la primera en reaccionar.

A pesar de la congestión vehicular en el corredor, los efectivos lograron desplazarse con rapidez entre el tránsito y alcanzaron al camión antes de que continuara su recorrido.

Intercepción y secuestro del vehículo

El operativo culminó en el cruce de Ruta 22 y calle Estado de Israel, donde los policías lograron detener la marcha del vehículo e identificar al conductor.

Minutos después llegó personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Negro, que realizó la verificación del rodado.

Tras confirmar que el camión tenía chapas patentes adulteradas, se dispuso el secuestro inmediato del vehículo.

El rol clave de la tecnología

Desde la policía destacaron que el procedimiento volvió a demostrar la eficacia del sistema de vigilancia inteligente, que permite detectar irregularidades en tiempo real.

Gracias a la tecnología, la alerta generada por las cámaras llegó en cuestión de segundos a los móviles policiales, lo que permitió interceptar el camión antes de que abandonara la zona.