Sorpresa en un control policial: llevaban chivos faenados y un animal vivo en una camioneta

Ocurrió en la zona rural de General Roca durante un operativo de la Brigada Rural. En el vehículo viajaban cuatro hombres junto a un caprino vivo.

Un operativo de rutina de la Brigada Rural terminó con un llamativo hallazgo en la zona rural de General Roca , donde efectivos policiales secuestraron animales faenados y un caprino vivo que eran transportados sin documentación ni identificación.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial N°7 , a unos 500 metros al oeste de la Ruta Provincial N°6 , mientras los uniformados realizaban tareas preventivas de control.

Durante el operativo, los efectivos interceptaron una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban cuatro hombres mayores de edad . Al inspeccionar el vehículo, los policías observaron varios envoltorios de gran tamaño cubiertos con bolsas negras, lo que despertó sospechas.

Cinco chivos faenados y un caprino vivo

Al revisar la carga, constataron que en el interior transportaban cinco chivos faenados y un caprino en pie de aproximadamente un año de edad, que además no tenía marca ni señal visible, por lo que no fue posible determinar su procedencia.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro del animal vivo, que fue trasladado a los corrales de la Sociedad Rural de General Roca, con intervención del área de Ganadería de la provincia.

En cuanto a los animales faenados, se labraron las infracciones correspondientes y, tras el secuestro, fueron incinerados en presencia de testigos de actuación, tal como establecen los protocolos sanitarios.

El procedimiento forma parte de los controles que se realizan en la región para prevenir el abigeato y el transporte irregular de animales, una problemática que afecta a los productores rurales.

Otro caso en General Roca: secuestraron 150 kilos de carne de caballo

El mes pasado, la Brigada Rural de General Roca decomisó 150 kilos de carne equina faenada de manera clandestina durante un operativo realizado sobre la Ruta Provincial Nº6, a la altura del acceso a la picada de la Termoeléctrica. El vehículo era conducido por un hombre de 25 años que no pudo explicar el origen de la mercadería ni acreditar su propiedad.

Ante la falta de rótulos que indiquen la fecha de envasado y escasez de condiciones de higiene necesarias para el traslado de carne, motivó la intervención del área provincial de Ganadería y en la inmediata destrucción del producto.

El procedimiento se concretó cerca del mediodía, cuando efectivos que patrullaban la zona rural advirtieron movimientos sospechosos en una Chevrolet S10 conducida por un joven de 25 años. Al detener la marcha del rodado y revisar la caja, los uniformados detectaron manchas de sangre visibles que encendieron la alerta.

Frente a esa situación, se profundizó la inspección y se constató la presencia de nueve bolsas con carne equina, cuyo peso total rondaba los 150 kilos. La cantidad incautada llamó la atención de los agentes, no solo por el volumen transportado sin condiciones sanitarias adecuadas, sino también por la falta de documentación respaldatoria.