Anai Mapu: fueron por una bici robada y descubrieron una plantación de marihuana

Se la habían robado a una vecina que supo donde estaba y pactó un encuentro para recuperarla. Pero fue con la policía. Además de encontrarla descubrieron la droga.

Una vecina sufrió el robo de su bicicleta y logró saber qué estaba en una casa del barrio Anai Mapu de Cipolletti . Con ingenio investigador , acordó un encuentro con quien la tenía, con la ilusión de recuperar el rodado. Pero antes fue a la Comisaría 45º y no solo presentó la denuncia , sino también aportó la dirección donde había pactado la cita.

El dato puso en marcha un operativo con varios móviles y policías de esa unidad que se movilizó junto a la damnificada, de 38 años de edad, al domicilio señalado.

Allí fueron atendidos por una mujer de 31 años , quien les permitió el ingreso a la propiedad, informaron fuentes de la fuerza. Y las sospechas no eran desacertadas, porque en la recorrida que realizaron por el patio los efectivos encontraron la bicicleta robada. Pero no fue todo, porque en otro sector descubrieron 16 plantas de marihuana, la mayoría de ellas con alturas que superaban los dos metros de altura.

Operativo bici robada y marihuana

Ante el hallazgo, le dieron intervención al personal del área de Toxicomanía de la Policía rionegrina y a la Fiscalía Federal de General Roca, desde donde se dispuso arrancar las plantas y secuestrarlas, además de la imputación de la mujer por infracción a la Ley 23.737, que castiga la tenencia y comercialización de estupefacientes.

Mientras que, con respecto a la bici encontrada, se corroboró que había sido denunciada el 28 de febrero de 2026 en la Subcomisaría 79° de Cipolletti. Por tal motivo a la mujer le suman el inicio de actuaciones por encubrimiento.

Cajas de marihuana

No se precisó el peso total de la marihuana secuestrada. Pero se estima que eran varios kilos. Después de arrancarlas las almacenaron en una decena de cajas de cartón, del tamaño de un cajón de fruta. Mostraban un abundante follaje y cogollos -lo más apreciado por los consumidores- a punto de madurar.