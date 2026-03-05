Se entregaron los sospechosos por el crimen de la Circunvalación

Son los dos jóvenes apuntados como autores de los disparos que provocaron la muerte de la víctima. Ya son tres los detenidos.

Los dos jóvenes que se encontraban prófugos sospechados de haber asesinado a Emmanuel Uriel Aguilera durante las primeras horas del último domingo se entregaron este jueves en la sede del Minsterio Público Fisca l acompañados por abogados particulares.

Ambos hombres habían sido señalados como presuntos autores del hecho a poco de iniciarse la investigación . Habrían sido quienes pasaron en un camioneta y dispararon varios balazos -se presume que cada uno llevaba un arma- y dispararon hacia el interior del patio de la vivienda ubicada en Circunvalación Perón y Serafín González , frente al Parque Industrial.

En ese lugar se encontraba un grupo de personas. Uno de ellos, Emmanuel de tan solo 20 años de edad, cayó herido por uno de los balazos, provocándole la muerte.

Emmanuel tenía 20 años. Lo asesinaron de un balazo en una calle de Cipolletti.

Ya son tres los detenidos por el caso. El primero fue Alejandro Adrián Aguilera, de 30 años de edad, hermano de uno de los nuevos apresados.

Una pistola 45 involucra al primer detenido

En un allanamiento que hicieron en la casa de Alejandro, ubicada en el barrio Anai Mapu donde vive con sus padres, le encontraron una pistola marca Tauro calibre 45 que, por su poder de fuego, es considerada de guerra.

Esa arma era peritada para determinar si fue utilizado para ultimar al muchacho, lo mismo que otra secuestrada durante el mismo operativo, pero en otro domicilio.

Se presume que en las próximas horas le formularán los cargos a ambos detenidos. La entrega de los sospechosos se venía barajando en las últimas horas, como lo informara LMCipolletti, dado que abogados particulares se habían puesto en contacto con la fiscalía para avanzar con el trámite.