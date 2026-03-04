Investigaban amenazas y en el allanamiento encontraron un arsenal: hay un detenido

La denuncia de una mujer por la presencia intimidante de cuatro hombres derivó en un operativo que incluyó la intervención de la Policía de Río Negro, la Comisaría 27° y el grupo especial COER.

Durante el operativo secuestraron varias armas blancas, un arma de aire comprimido y una tumbera.

Lo que comenzó con una denuncia por amenazas terminó con un allanamiento, el secuestro de un verdadero arsenal y un hombre de 38 años detenido a disposición de la Justicia.

La investigación se activó luego de que una mujer de 57 años alertara que cuatro hombres se habían presentado en la casa de su hijo a bordo de un Fiat Regatta. Según relató, uno de ellos descendió del vehículo con una piedra en la mano. Aunque el grupo se retiró argumentando que se había equivocado de domicilio , la situación encendió la alarma en el barrio.

Tras el episodio, vecinos aportaron información determinante: señalaron que el conductor del vehículo tendría un arma de fuego y que la habría dejado en un taller mecánico vinculado a uno de los involucrados.

Con esos datos, personal de la Policía de Río Negro comenzó a reconstruir lo ocurrido y a verificar cada detalle. La Fiscalía de turno intervino y solicitó una orden de allanamiento, que fue autorizada ante los indicios reunidos.

Allanamiento y hallazgo

El procedimiento se concretó esta mañana con efectivos de la Comisaría 27° y el grupo especial COER.

Durante la requisa secuestraron varias armas blancas, un arma de aire comprimido y una tumbera —un artefacto de fabricación casera con capacidad de disparo— configurando un arsenal que ahora forma parte de la causa.

image

El operativo se desarrolló sin incidentes y culminó con la detención de un hombre mayor de edad, vecino del taller señalado.

La causa sigue en marcha

El detenido quedó a disposición de la Justicia conforme al Código Procesal Penal y la investigación continúa para determinar responsabilidades y el contexto real de las amenazas que originaron el caso.

El arsenal que encontraron en Allen durante el fin de semana

La Brigada de Investigaciones de Allen realizó tres allanamientos simultáneos en Cipolletti, ordenados por la Justicia como parte de la investigación por un asalto que tuvo lugar el año pasado en una carnicería de Allen. Los procedimientos permitieron el secuestro de prendas clave para la causa y el descubrimiento de un arsenal de armas de fuego. Además, se llevó adelante la detención de un joven de 20 años y la notificación a otro hombre que cumplía prisión domiciliaria por otro robo más reciente.

El operativo se desplegó durante la mañana del viernes con intervención de la Brigada de Investigaciones de Allen y apoyo táctico del grupo especial COER. Las diligencias se realizaron de manera simultánea en tres domicilios vinculados a los investigados. La causa investiga un robo calificado cometido en poblado y en banda. Este tipo de delito reviste gravedad por la participación coordinada de varias personas.

En uno de los allanamientos, que se realizó en un domicilio ubicado sobre Río Neuquén, casi esquina Kosman, encontraron un arsenal. Durante el procedimiento se secuestró una carabina automática calibre 22 con armazón de madera y mecanismo de repetición. También se incautó un revólver calibre 22 largo con seis cartuchos en su interior y otro del mismo calibre.

Además, los efectivos hallaron una pistola 9 milímetros con un cartucho en recámara y doce municiones en el cargador. Junto al arma había tres cargadores adicionales del mismo calibre. El armamento se encontraba listo para utilizar.

Dentro del inmueble también se encontraron dos estructuras metálicas cilíndricas de fabricación casera, conocidas como “tumberas”. Una de ellas tenía un cartucho de escopeta colocado.