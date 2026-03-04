Golpeó a su novia embarazada de ocho meses: lo condenaron por violencia de género

La sentencia tuvo lugar en un juicio abreviado. También condenó a otro hombre por atacar a su pareja y a una de sus hijas.

El condenado admitió tres hechos de violencia, entre ellos, cuando golpeó a una embarazada de ocho meses en el abdomen y rostro.

El equipo de la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel condenó a dos hombres en un juicio abreviado por violencia de género , tras la confesión de los imputados por reiterados ataques contra sus parejas y mujeres, entre ellos cuando uno de los hombres golpeó en el abdomen a una embarazada de ocho meses.

La sentencia se dictó a partir de un acuerdo entre la Fiscalía descentralizada de Choele Choel, la Defensa Penal Pública y la conformidad de las mujeres afectadas. Uno de los imputados recibió una pena de cumplimiento efectivo , mientras que el otro fue condenado a tres años de prisión condicional . En este último caso, si incumple las estrictas reglas impuestas, la condicionalidad será revocada y deberá cumplir la pena en prisión .

De acuerdo con la acusación fiscal, el primer condenado aceptó haber agredido a quien era su pareja durante una noche de octubre pasado. El hecho ocurrió en la vivienda que compartían junto a tres niños .

“Todo ocurrió en la vivienda que ocupaban junto a tres niños, uno hijo de ella y dos del imputado. El hombre golpeó a la mujer y a una de sus hijas, quien intentaba defenderla; producto de ese accionar, ambas sufrieron lesiones de carácter leve”, explicó el fiscal del caso.

violencia de género El hombre atacó a la hija de su pareja, cuando intentó defender a su madre.

“La situación culminó por razones ajenas al agresor, ya que finalizó tras la llegada del personal policial, que había sido advertido por una vecina”, enfatizó la fiscalía.

La agresión motivó la intervención de Senaf

Entre las pruebas valoradas para esta instancia de juicio abreviado, la acusación incluyó las intervenciones de la Unidad 17° de Lamarque, las actuaciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), el acta de denuncia de la mujer, y los certificados médicos.

También se agregó la intervención solicitada por la Fiscalía a la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), entrevistas realizadas, la declaración testimonial de la hija del imputado – que resultó lesionada- recibida bajo la modalidad de cámara Gesell y los antecedentes penales del acusado por otro hecho de violencia contra otra mujer.

sede senaf.jpg Ante la agresión que sufrió una menor de edad, intervino la Senaf.

El segundo condenado admitió tres ataques

El segundo condenado cometió tres hechos de violencia, dos agresiones contra su pareja, madre de cuatro niños, y un ataque a un empleado policial. También confesó el ataque a una mujer embarazada de ocho meses, a quien agredió con un golpe de puño en el rostro y el abdomen.

“El último ocurrió en febrero de 2025, cuando un policía intervino en un conflicto en un boliche de Luis Beltrán y el imputado lo atacó con piedras, provocándole lesiones en el rostro. Otro hecho fue en abril del mismo año, cuando agredió físicamente a la mujer causándole lesiones calificadas como leves”, detalló la Fiscalía.

El brutal ataque a una mujer embarazada de ocho meses

“El tercer hecho aceptado por el imputado fue en noviembre del año pasado, cuando golpeó a la señora en el rostro y en el abdomen, sabiendo que cursaba un embarazo de ocho meses”, agregó la magistrada.

Choele Choel La Fiscalía Descentralizada de Choele Choel condenó a los dos hombres por violencia de género. ADN

En los episodios contra la mujer, el hombre desobedeció medidas cautelares dictadas por el Juzgado de Familia de Luis Beltrán, que incluían prohibición de acercamiento y exclusión del hogar. La causa sumó denuncias penales, intervenciones de la Comisaría 19ª de Luis Beltrán, informes técnicos interdisciplinarios y constancias médicas.

En ese caso, la pena propuesta por las partes y aceptada por el imputado fue de tres años de prisión condicional, además del cumplimiento de estrictas reglas de conducta, entre ellas no cometer nuevos delitos y abstenerse de acercarse a la mujer dentro del radio fijado en la prohibición de acercamiento.

La defensa pública – que asistió a ambos acusados- y la Fiscalía renunciaron a los plazos procesales para alcanzar el acuerdo. Finalmente, el juez interviniente homologó ambos acuerdos y los imputados se encuentran cumpliendo las penas y las medidas impuestas.