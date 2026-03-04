Cayeron con un "kit" para robar: llevaban llaves, celulares y hasta el hierro para forzar puertas

La requisa vehicular se llevó adelante en el marco de una causa por robo. Además del "kit", también encontraron lentes de sol, relojes y hasta barbijos.

La requisa vehicular estuvo a cargo de los agentes de la Comisaría 26° de Fernández Oro.

Una requisa vehicular por una causa de robo permitió recuperar distintos elementos que habían sido sustraídos de una vivienda en Fernández Oro . El procedimiento se realizó este martes a las 13:30, cuando los agentes de la Comisaría 26° junto al personal del Gabinete de Criminalística , identificaron diferentes objetos en el interior del vehículo, que luego fueron reconocidos por su propietario.

En el primer rodado, un Ford Fiesta Kinetic , se procedió al secuestro de llaves vehiculares de distintas marcas, teléfonos celulares , guantes, un barbijo, una barreta de hierro , un elemento utilizado usualmente para violentar las puertas de la viviendas. También encontraron lentes de sol, relojes tipo Smartwatch y otros elementos de interés para la causa.

Posteriormente, los uniformados revisaron un Toyota Corolla , en el que secuestró prendas de vestir y un reloj . Todos los objetos fueron incorporados a la investigación y sometidos a las actuaciones correspondientes para su correcta identificación.

Tras el reconocimiento formal, los bienes fueron restituidos a la víctima. La causa quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, que continuará con las medidas procesales para determinar las responsabilidades.

campera En el Toyota Corolla se procedió al secuestro de prendas de vestir.

Cipolletti: Robó un auto, anduvo unas pocas cuadras y lo pescó la Policía

Policías de la Comisaría 24° de Cipolletti atraparon en un veloz procedimiento a un ladrón que se había robado un auto. El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 22:30. El vehículo, un Ford Fiesta, había quedado estacionado frente a una vivienda ubicada en la calle Don Bosco, y de allí se lo llevó el delincuente.

El propietario presentó la denuncia en la sede policial, desde donde de inmediato se comunicó por radio al resto de las unidades de la fuerza las características del rodado, lo que dio lugar a la instrumentación de un operativo cerrojo en distintos puntos de la localidad.

Una hora más tarde, a las 23:30 horas, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) lograron interceptar el automóvil en calle La Plata, al norte de la ciudad.

Al verse rodeado, el conductor descendió y quiso escapar corriendo, pero fue alcanzado a la brevedad en la esquina de las calles de Julio de Caro y Villa Regina, en uno de los accesos al barrio Anai Mapu, donde fue reducido y aprehendido.