Insólito: intentaron ingresar drogas a la cárcel de Cipolletti en un taco de madera

Las sustancias ilegales fueron detectadas en una requisa en el sector de carpintería. También se secuestraron chips de telefonía celular y un auricular.

En total se secuestraron 2 envoltorios con cocaína, es decir 19,3 gramos y 15 envoltorios con marihuana con un total de 36 gramos.

Un insólito método para introducir drogas tuvo lugar en el penal de Cipolletti , cuando el personal del Establecimiento de Ejecución Penal descubrió cocaína y marihuana escondidos en el interior de un taco de madera. Los agentes también encontraron chips de telefonía celular y un auricular , ocultos con una gran creatividad para ingresar a la cárcel .

El hallazgo se realizó el martes 3 de marzo durante una requisa en el sector de carpintería , donde el personal detectó sustancias ilegales colocadas en tacos de madera que habían sido ingresados como parte de un envío de visitas.

Los agentes llevaron adelante una requisa minuciosa en unos pallets que estaban destinados al Taller 8 . Los pallets serían fácilmente identificables como parte del material de carpintería , pero en su interior escondía un sofisticado mecanismo con huecos en la madera rellenos con globos de colores y un recipiente con tinta , para distraer de los objetos prohibidos.

Sin embargo, el personal del penal descubrió que dentro del taco se ocultaban los dispositivos de comunicación y drogas en pequeñas dosis. En total, se secuestraron 2 envoltorios con cocaína, es decir 19,3 gramos y 15 envoltorios con marihuana con un total de 36 gramos.

Establecimiento Penal.jpg La requisa se llevó adelante en el sector de carpintería.

Cocaína y marihuana en el interior de un taco de madera

Además de las sustancias ilícitas, se incautaron dos chips de telefonía móvil, un auricular, elementos que suelen ser utilizados para mantener comunicaciones clandestinas desde el interior del penal.

La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Federal de General Roca, con el procedimiento dirigido por Ivana Mesina. La incautación se realizó con filmaciones, fotografías y actas correspondientes, para fortalecer la transparencia de la actuación y proteger la cadena de vigilancia del material secuestrado.

ECP PENAL (30) La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Federal de General Roca, con el procedimiento dirigido por Ivana Mesina. Estefania Petrella

El operativo refleja una requisa minuciosa y eficaz que logró detectar un nuevo intento de ingreso de drogas, que presentó una planificación detallada. El endurecimiento de las requisas se da en un contexto de protestas de los internos por las revisiones que reciben sus familiares en las visitas y para exigir mejoras en las condiciones edilicias en la cárcel.