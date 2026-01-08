Comenzó la primera etapa de refacción del edificio penal de Cipolletti

La histórica esquina cipoleña de España y Urquiza, comenzó esta semana con una intervención por los próximos 180 días. ¿De qué se trata la obra?

La esquina de España y Urquiza de Cipolletti es intervenida para remodelar la fachada del edificio judicial.

Se puso en marcha la primera etapa de refacción y puesta en valor del edificio penal de Cipolletti , ubicado en la intersección de las calles España y Urquiza. Los trabajos ya comenzaron tras la adjudicación formal a la empresa Quatro SRL , que presentó la oferta considerada “más conveniente” desde el punto de vista técnico y económico.

La obra representa una inversión de $412.033.549,94 y tiene un plazo de ejecución de 180 días corridos , con financiamiento proveniente de partidas específicas del presupuesto judicial 2025 destinadas al mantenimiento y reparación de edificios del Poder Judicial rionegrino.

El inmueble intervenido es sede de los organismos penales y del Cuerpo de Investigación Forense , por lo que la intervención apunta no solo a una mejora estética, sino también a optimizar condiciones de funcionamiento, seguridad y eficiencia energética.

remodelacion tribunales cipo La ejecución será por 180 días en la primera etapa. Gentileza

Una transformación integral del edificio

Esta primera etapa marca el inicio de una profunda modernización del edificio penal cipoleño, cuya imagen exterior cambiará de manera sustancial. El proyecto contempla la construcción de una fachada ventilada de tipo industrializado que se desarrollará en todo el frente del inmueble, unificando líneas, alturas y lenguaje arquitectónico.

Además, se ejecutará la renovación total de las veredas municipales, que serán demolidas en su totalidad y reemplazadas por un nuevo contrapiso armado de 12 centímetros de espesor, con terminación cepillada y alisada. Esta intervención se complementará con la instalación de equipamiento urbano, nuevas rejas metálicas y portones en todo el frente, reforzando la seguridad del edificio y su integración con el entorno.

En paralelo, se realizarán trabajos de reparación de revoques deteriorados, la construcción de una falsa fachada sobre perfilería de steel framing y la renovación completa de la iluminación exterior, con un nuevo tendido eléctrico y luminarias modernas.

ECP REMODELACION TRIBUNALES (41) La obra, en su primera etapa fue adjudicada por $412.033.549,94. Estefania Petrella

Sustentabilidad y eficiencia energética

Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación de criterios de sustentabilidad y eficiencia energética, una línea de trabajo que el Poder Judicial de Río Negro viene consolidando en sus obras recientes.

El nuevo paquete constructivo de la fachada estará compuesto por placas OSB, barrera de vapor, placas cementicias y pintura látex para exteriores con acabado antigrafitti, lo que permitirá reducir el mantenimiento y preservar la imagen urbana del edificio a largo plazo.

Los espacios verdes también forman parte de la intervención. Se prevé la creación de canteros con vegetación autóctona, equipados con un sistema de riego automatizado por goteo, que garantizará la conservación de las especies y un uso eficiente del agua.

El Complejo Judicial, el próximo gran paso

Mientras avanzan los trabajos en el edificio penal, la Justicia rionegrina ya pone la mirada en su próximo objetivo estratégico: la finalización del Complejo Judicial de Cipolletti. La obra, que actualmente registra un avance superior al 70%, tendrá un hito clave el 3 de febrero, cuando se realice la apertura formal de sobres para conocer las ofertas de licitación que permitirán completar el proyecto.

El presupuesto oficial para esta etapa final asciende a $12.213.786.527,37 y contempla la culminación de la primera etapa del complejo, que cuenta con una superficie cubierta de 11.178,13 metros cuadrados, desarrollados en planta baja, dos pisos superiores y un subsuelo con áreas de servicios y estacionamiento.

Los trabajos pendientes incluyen la ejecución de cielorrasos, tabiques interiores, piel de vidrio, panelería sanitaria, revestimientos, instalaciones completas, terminación de fachada, pisos y parquización integral del predio, además del cerramiento perimetral y el acondicionamiento de los sectores de estacionamiento y veredas exteriores.

De esta forma, la ciudad se encamina a consolidar una infraestructura judicial moderna, accesible y acorde al crecimiento urbano, fortaleciendo el servicio de justicia en el Alto Valle y mejorando la calidad de atención a la comunidad.