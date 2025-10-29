Postergan la apertura de sobres para la licitación del nuevo transporte público

La apertura de sobres del nuevo sistema de transporte público en Cipolletti se postergó. El Municipio busca garantizar mayor competencia y transparencia. ¿Cuál es la nueva fecha?

El 13 de noviembre es la nueva fecha para la apertura de sobres de la licitación para el nuevo servicio de Transporte Público.

La espera se extenderá dos semanas más. La apertura de sobres del proceso de licitación pública para el nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros en Cipolletti, prevista originalmente para el 30 de octubre , fue postergada al 13 de noviembre a las 11 . Así lo confirmó la Dirección General de Legal y Técnica del municipio, a través de la Resolución Municipal 1432/2025 , que modificó el cronograma del proceso.

Según la resolución, la decisión responde a “importantes variaciones en las principales variables macroeconómicas”, en particular el tipo de cambio, las tasas de financiamiento y las condiciones crediticias , que inciden directamente en los costos de las empresas interesadas en participar.

El documento oficial argumenta que, frente a este contexto, “resulta prudente y conveniente disponer la prórroga del acto de apertura por el término de catorce días corridos”, con el objetivo de dar más tiempo a las oferentes para revisar sus presupuestos y formular propuestas sólidas y actualizadas.

licitación asfalto cipo El Intendente deberá esperar para obtener la anhelada foto de apertura de sobres del nuevo sistema largamente anunciado. Archivo

Más tiempo para garantizar competencia y transparencia

Desde el municipio destacaron que la medida no altera el objeto ni las condiciones sustanciales del procedimiento, sino que busca preservar la igualdad de condiciones y la competitividad entre las empresas. “La decisión se tomó por razones de oportunidad y conveniencia administrativa, en resguardo del interés público y de la correcta administración del servicio de transporte”, precisaron.

La Dirección de Compras y Suministros informó que ya hay empresas que adquirieron los pliegos para participar del proceso, aunque no trascendió cuántas ni de qué tipo. El interés por la concesión es alto: se trata de un contrato por 10 años de duración con posibilidad de prórroga, que permitirá a la adjudicataria explotar el servicio urbano bajo un esquema completamente renovado.

El proceso de licitación pública N°018/2025 es considerado uno de los más relevantes de la actual gestión municipal, ya que busca poner fin a un sistema vigente desde 2005 y muy cuestionado por los vecinos por sus deficiencias en frecuencia, cobertura y mantenimiento.

E.C.P COLECTIVO (1).JPG La empresa adjudicataria, operará el servicio por 10 años con posibilidad de prórroga. Estefania Petrella

Un servicio que buscará modernidad y eficiencia

El nuevo esquema de transporte fue diseñado sobre tres ejes: mayor cobertura, calidad del servicio y accesibilidad. En su primera etapa contará con siete unidades 0 km, equipadas con aire acondicionado frío/calor, cámaras de seguridad y monitoreo en tiempo real, características inexistentes en el actual sistema.

La flota estará conformada, además, por vehículos de piso bajo o con rampas accesibles (80% de las unidades), para garantizar el traslado de personas con movilidad reducida.

El servicio se organizará en cinco líneas, con una ampliación de recorridos que incluirá barrios como Lalor, El Espejo, Del Trabajo, San Lorenzo, Isla Jordán y el Distrito Vecinal Noreste (DVNe).

Nuevas Garitas Las nuevas garitas de colectivos ya fueron instaladas en varios puntos de la ciudad.

Las frecuencias y extensiones proyectadas son las siguientes:

Línea 1: 15,5 km – 2 unidades – 38 servicios diarios – frecuencia de 25 minutos.

15,5 km – 2 unidades – 38 servicios diarios – frecuencia de 25 minutos. Línea 2: 10,7 km – 1 unidad – 20 servicios diarios – frecuencia de 50 minutos.

10,7 km – 1 unidad – 20 servicios diarios – frecuencia de 50 minutos. Línea 3: 20,8 km – 2 unidades – 14 servicios diarios – frecuencia de 74 minutos.

20,8 km – 2 unidades – 14 servicios diarios – frecuencia de 74 minutos. Línea 4: 28,5 km – 2 unidades – 22 servicios diarios – frecuencia de 50 minutos.

28,5 km – 2 unidades – 22 servicios diarios – frecuencia de 50 minutos. Línea 5: 32,5 km – 1 unidad – 13 servicios diarios – frecuencia de 60 minutos.

Además, el servicio extenderá su horario nocturno hasta las 23:30, y el tiempo de espera promedio se reducirá a menos de una hora. La empresa adjudicataria deberá mantener la plantilla actual de choferes y personal de mantenimiento que asciende a 24 trabajadores, y enfrentará penalizaciones si incumple las frecuencias o recorridos.

Tarda en llegar

Aunque el proceso se demora quince días, el municipio confía en que la postergación permitirá una mayor concurrencia de oferentes y una licitación más competitiva. Una vez adjudicada, la nueva concesión marcará el inicio de una etapa de transformación en la movilidad cipoleña, con la puesta en marcha del nuevo servicio prevista para los primeros meses de 2026.

La espera se prolonga, pero el objetivo de lograr un transporte público moderno, eficiente y accesible, que esté finalmente a la altura de una ciudad en pleno crecimiento, será un hecho según confían desde el Ejecutivo.