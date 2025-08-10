Nuevo transporte público en Cipolletti: cuándo podría comenzar a funcionar, líneas y todos los detalles

El llamado a licitación del servicio ya está encaminada para definir la nueva concesión del transporte urbano de pasajeros en Cipolletti.

La empresa Pehuenche es la que presta el servicio desde 2005.

El intendente Rodrigo Buteler firmó este viernes el llamado a licitación pública nacional para definir la nueva concesión del transporte urbano de pasajeros en Cipolletti . El proceso, que busca modernizar y ampliar el servicio, prevé que la apertura de sobres con las ofertas se realice el 30 de octubre por la mañana.

Las empresas interesadas deberán cumplir con un pliego de bases y condiciones elaborado tras varios meses de trabajo técnico y consultas con vecinos. Entre las exigencias se incluyen unidades cero kilómetro, incremento en la frecuencia, ampliación de recorridos y mejoras en la accesibilidad y la tecnología de las unidades . “Esperamos que para fin de año podamos contar con un transporte público como se merecen los cipoleños”, expresó Buteler.

Actualmente, la empresa Pehuenche opera el servicio desde 2005 . El nuevo contrato tendrá una vigencia de diez años y contempla la incorporación de una flota renovada, compuesta por siete colectivos, dos más que los actuales. La ampliación de recorridos sumará una nueva línea y permitirá llegar a barrios que hoy no cuentan con cobertura, como Isla Jordán, Patagonia (DVNe), San Lorenzo, Lalor, El Espejo y Del Trabajo.

Transporte público Cipolletti 2025 1 - EP.JPG El actual servicio de transporte urbano de pasajeros está a cargo de la empresa Pehuenche. Estefanía Petrella

Mejoras en frecuencia y horarios

La propuesta oficial prevé que los colectivos circulen nuevamente durante los fines de semana, extiendan su horario nocturno hasta las 23 y reduzcan el tiempo de espera a menos de una hora. Con estas modificaciones, el municipio busca garantizar un servicio más previsible y adaptado a las necesidades de la población.

Accesibilidad, tecnología y control

El pliego también establece que las unidades deberán contar con calefacción, aire acondicionado, rampas para personas con movilidad reducida y sistema de seguimiento satelital (GPS). A través de una aplicación, los usuarios podrán ver en tiempo real la ubicación de los colectivos y conocer los horarios de llegada. Además, se incorporará un sistema de escaneo QR para que los pasajeros puedan dejar opiniones sobre la calidad del servicio.

Garantías laborales y sanciones

Uno de los puntos centrales de la licitación es que la empresa adjudicataria deberá mantener la plantilla actual, incluyendo choferes y personal de mantenimiento. También se aplicarán penalizaciones a quienes incumplan las frecuencias y recorridos estipulados en el contrato.

El objetivo del Ejecutivo municipal es completar todo el proceso licitatorio antes de fin de año, para que el nuevo sistema esté en funcionamiento como máximo al inicio del ciclo lectivo 2026.