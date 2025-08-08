Transporte público en Cipolletti: se fijó la fecha para la apertura de sobres

Después de 20 años, Cipolletti inicia la licitación internacional para renovar su transporte público, con más unidades, nuevos recorridos y tecnología. ¿Cuándo se conocerán las ofertas?

La Municipalidad de Cipolletti oficializó en julio una nueva suba en el transporte público de pasajeros.

El intendente de Cipolletti , Rodrigo Buteler , confirmó esta mañana un paso fundamental para la modernización del transporte público de pasajeros en la ciudad. Después de más de dos décadas de un servicio considerado insuficiente y desactualizado, el Ejecutivo municipal puso fecha a la apertura de sobres para el nuevo sistema , cumpliendo así con uno de los compromisos de campaña y de gestión.

“ Estoy firmando el llamado a licitación, como nos comprometimos, del nuevo sistema de transporte público. Fecha de apertura de sobres: 30 de octubre, 11 horas ”, anunció Buteler a través de un video difundido en sus redes sociales. “ Todas las empresas tienen estos meses para venir, comprar los pliegos y presentarse ”, añadió.

El intendente definió la jornada como “histórica para Cipolletti” y proyectó que el nuevo servicio podría estar en funcionamiento antes de fin de año . “Esperemos que para fin de año tengamos un servicio de transporte público como nos merecemos los cipoleños. Lo que decimos en Cipolletti, lo cumplimos. No paramos de crecer, pero con buenos servicios”, afirmó.

Tal como había anticipado, esta primera semana de agosto se concretó la convocatoria formal. La apertura de licitación significa que todas las empresas, nacionales o internacionales, interesadas en brindar el servicio podrán adquirir el pliego de bases y condiciones, evaluar los requerimientos técnicos y económicos, y presentar sus ofertas. Una vez abiertas, el Ejecutivo analizará cada propuesta, comparará presupuestos y condiciones, y adjudicará la concesión a la firma que cumpla con los estándares solicitados.

nuevo servicio colectivo urbano.jpg El 19 de diciembre de 2024, el Intendente y su equipo presentaron lo que será el nuevo sistema de Transporte Público de Cipolletti. Archivo

Un nuevo servicio adaptado a la ciudad en crecimiento

El nuevo sistema de transporte público no se limitará a reemplazar las actuales unidades; implicará un rediseño integral del servicio para responder al crecimiento poblacional y urbano que tuvo Cipolletti en los últimos 20 años.

Según lo proyectado por el municipio, el pliego de licitación contempla:

Aumento de la flota : de las cuatro unidades actuales a siete colectivos cero kilómetro, todos equipados con aire acondicionado frío/calor, cámaras de seguridad, rampas de accesibilidad y monitoreo satelital en tiempo real.

: de las cuatro unidades actuales a siete colectivos cero kilómetro, todos equipados con aire acondicionado frío/calor, cámaras de seguridad, rampas de accesibilidad y monitoreo satelital en tiempo real. Nuevos recorridos y mayor cobertura : el servicio llegará a barrios que hoy no cuentan con conexión directa, como Lalor, El Espejo, Del Trabajo, San Lorenzo y zonas del Distrito Vecinal, además de ampliar el alcance hacia Isla Jordán, Puente 83 y María Elvira.

: el servicio llegará a barrios que hoy no cuentan con conexión directa, como Lalor, El Espejo, Del Trabajo, San Lorenzo y zonas del Distrito Vecinal, además de ampliar el alcance hacia Isla Jordán, Puente 83 y María Elvira. Mayor frecuencia y horarios extendidos : reducción de tiempos de espera y extensión del servicio nocturno hasta las 23:30 horas, con posibilidad de ajustes según la demanda.

: reducción de tiempos de espera y extensión del servicio nocturno hasta las 23:30 horas, con posibilidad de ajustes según la demanda. Tecnología al servicio del usuario : implementación de la tarjeta SUBE para el pago y una aplicación móvil que permitirá conocer la ubicación de las unidades y los tiempos estimados de llegada.

: implementación de la tarjeta SUBE para el pago y una aplicación móvil que permitirá conocer la ubicación de las unidades y los tiempos estimados de llegada. Más y mejores paradas: incremento de 116 a 130 garitas, con 60 “inteligentes”, que contarán con iluminación, cámaras, conexión wifi y sistema de seguridad.

La licitación, de carácter internacional, busca atraer a empresas con experiencia y capacidad para garantizar un servicio eficiente, seguro y moderno. El objetivo es que, una vez adjudicada la concesión, la transición sea rápida y el nuevo sistema esté operativo en los últimos meses de 2025.

E.C.P COLECTIVO (1).JPG El nuevo sistema de transporte busca ponerse en marcha a fin de año con nuevas unidades, recorridos, frecuencias y tecnología. Estefania Petrella

Un cambio esperado por la comunidad

La renovación del transporte público es una demanda histórica en Cipolletti. La última licitación se realizó en 2005 y, desde entonces, el servicio ha sufrido un progresivo deterioro, con recorridos limitados, bajas frecuencias y falta de infraestructura adecuada.

La iniciativa del Ejecutivo, respaldada por el Concejo Deliberante en el análisis del pliego, representa una oportunidad para revertir esta situación. La expectativa oficial es que la competencia entre oferentes permita obtener una propuesta que combine calidad, cobertura y tarifas accesibles.

Mientras tanto, el reloj ya corre hacia el 30 de octubre, fecha en la que se conocerán las ofertas que podrían marcar el inicio de una nueva etapa en la movilidad urbana de la ciudad.