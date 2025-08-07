Capturaron al último prófugo de un asesinato en Tucumán mientras vendía alfajores en ruta 22

Estaba acusado de participar en el asesinato de la hermana de un barra brava de Atlético Tucumán, en medio de una disputa por tierras.

El joven de 26 años había participado de un asesinato en San Miguel de Tucumán en 2024.

Tras una minuciosa investigación y varios días de seguimiento discreto, la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro detuvo en General Roca a Carlos Fabián Mercado , un joven de 26 años que se encontraba prófugo por un homicidio cometido en octubre de 2024 en San Miguel de Tucumán.

El procedimiento se concretó este jueves al mediodía, en la intersección de Ruta 22 y calle Humberto Canale, donde Mercado se desempeñaba como vendedor ambulante . Personal policial vestido de civil lo interceptó sin generar exposición pública ni resistencia, luego de confirmar su identidad.

Según pudo reconstruirse, Mercado llevaba varios meses instalado en el barrio rural Chacramonte, al sur de la Ruta 22. Durante ese tiempo, agentes de la Brigada realizaron tareas de inteligencia en la zona, con recorridas encubiertas y vigilancia constante, hasta dar con información certera sobre sus movimientos.

La captura fue notificada de inmediato a la Sección Homicidios de la Policía de Tucumán, que mantenía activa una orden de captura nacional. Por el momento, el detenido permanece alojado en una unidad policial de General Roca, a disposición de la Justicia.

Un crimen con vínculos al fútbol y a disputas territoriales

Mercado está acusado de haber participado en el asesinato de Valeria “La Gorda” Acevedo, una mujer de 44 años hermana de uno de los líderes de la barra brava de Atlético Tucumán. La víctima recibió dos disparos en el pecho el 8 de octubre de 2024, cuando intentó frenar una usurpación de terrenos en la capital tucumana. Murió diez días después, como consecuencia de las heridas.

El caso generó fuerte conmoción en el ambiente futbolístico del norte del país y abrió una investigación que reveló una presunta interna criminal vinculada al negocio de la tierra y al entorno del fútbol del ascenso.

Tras el crimen, los tres sospechosos, todos oriundos de Tucumán, desaparecieron de la provincia. Dos de ellos, Ricardo “Zorro” Alderete (30) y Catriel Mercado (31), fueron detenidos el 2 de abril en una chacra de Plottier, Neuquén, en un operativo encabezado por la Brigada de Investigaciones de Cipolletti. Ambos se encontraban realizando tareas rurales y no ofrecieron resistencia.

Trabajo coordinado

La detención de Fabián Mercado en General Roca completa el trío de imputados por el homicidio y representa un avance clave en la causa. Desde la Policía de Río Negro destacaron la precisión del operativo y el trabajo coordinado con las autoridades tucumanas, que permitió poner tras las rejas al último de los prófugos sin poner en riesgo la seguridad de los agentes ni de terceros.

Con los tres acusados bajo custodia, la Justicia de Tucumán podrá avanzar con el proceso judicial por un crimen que combinó violencia, disputa territorial y tensiones dentro del submundo barrabrava.