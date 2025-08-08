Esta es la agenda: Fin de semana a pura música, teatro y feria en Cipolletti

Desde este viernes y durante todo el fin de semana, Cipolletti recibe artistas nacionales, locales y una variada oferta para disfrutar. Enterarte la agenda.

Hilda Lizarazu se presenta este viernes 8 de agosto en Cipolletti.

Cipolletti se prepara para vivir un fin de semana cargado de propuestas culturales y recreativas para todos los gustos. Desde peñas folklóricas y encuentros musicales, hasta teatro, feria y la presentación de una figura emblemática del rock argentino, la ciudad ofrecerá múltiples opciones para disfrutar del 8 al 10 de agosto .

El viernes 8 de agosto, a las 21 , el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57) recibirá a Hilda Lizarazu , una de las voces más reconocidas del rock nacional. Con una trayectoria que abarca décadas de escenarios y colaboraciones históricas, la artista llega al Alto Valle para ofrecer una noche única, repasando clásicos de su carrera y presentando nuevas composiciones. Una cita imperdible para los amantes de la música argentina. Entradas desde $46 mil .

El sábado 9 de agosto a las 21:30 , el Complejo Cultural Cipolletti volverá a abrir sus puertas para una noche a puro folklore. Organizada por la Agrupación Encuentros Folklóricos y la Dirección General de Cultura, la peña reunirá a artistas locales y regionales que llevarán al público canto, danza y tradición.

El sábado, una nueva edición de la Peña Folklórica en el CCC.

Se presentarán Charly Fernández, el grupo Semillas de Tradición, Rayü, Los Hermanos Espinoza y la Agrupación Mi Tradición de Cinco Saltos. Las entradas están a la venta por WhatsApp al 2996 72-7568.

Jam de música en la Escuela Municipal

También el sábado, desde las 21, la Escuela Municipal de Música (Fernández Oro 787) realizará la 7ª edición de su Jam, un encuentro abierto de improvisación para músicos y público en general. La invitación es a llevar el instrumento y sumarse a una noche de intercambio artístico. Estas sesiones se han convertido en un clásico de la ciudad para quienes disfrutan de tocar y compartir en comunidad.

Feria de la Economía Social – Especial Mes de las Infancias

El domingo 10 de agosto, de 15 a 20, la plaza San Martín será sede de una nueva edición de la Feria de la Economía Social, con más de 80 emprendedores, shows en vivo, carros gastronómicos y actividades para toda la familia.

En el escenario se presentarán la cantante Stefanía Arías y el grupo de danza Amistad Cipoleña. Además, Arias brindará un taller de canto junto a los alumnos del Centro Cultural General San Martín. La propuesta incluye stands de artesanías, bijouterie, tejidos, cosmética natural, marroquinería y gastronomía, así como juegos, sorteos, cabina fotográfica y 360°.

cartelera

Teatro para todos los públicos

La cartelera teatral del fin de semana llega con opciones variadas:

Agotados : sábado 9 a las 21, en la sala Roberto Abel del CCC. Protagonizada por Ariel Staltari y dirigida por Pablo Fábregas, esta comedia, adaptación de un éxito de Broadway, despliega en escena más de 40 personajes en un solo actor. Entradas desde $28 mil .

sábado 9 a las 21, en la sala Roberto Abel del CCC. Protagonizada por y dirigida por Pablo Fábregas, esta comedia, adaptación de un éxito de Broadway, despliega en escena más de 40 personajes en un solo actor. . Con fondo de agua : sábado 9 a las 21 en La Caja Mágica Teatro. Un unipersonal íntimo y poético interpretado por Zoxi Elizalde, con dramaturgia y dirección de Ayelén Painebilo. Las entradas tienen un valor de $18 mil .

sábado 9 a las 21 en La Caja Mágica Teatro. Un unipersonal íntimo y poético interpretado por Zoxi Elizalde, con dramaturgia y dirección de Ayelén Painebilo. . Como si pasara un tren: domingo 10 a las 20 en el Complejo Cultural Cipolletti. La obra de Lorena Romanin, dirigida por Tato Cayón, es una comedia dramática sobre vínculos familiares, protagonizada por Emiliano Flores, Mariana Jaime y Malena Mena. Entradas $6 mil .

Con estas propuestas, el fin de semana cipoleño promete música, arte, teatro y espacios de encuentro para todos los públicos. Solo queda elegir y disfrutar.