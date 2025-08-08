El Cipo Limpia ya recorre un nuevo sector de la ciudad

El programa de recolección de residuos voluminosos se encuentra en un nuevo barrio de Cipolletti. Enterate el cronograma y las próximas fechas.

Un nuevo operativo de limpieza ya recorre el barrio San Lorenzo de Cipolletti.

El programa Cipo Limpia , impulsado por la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Cipolletti, realizará este viernes 8 de agosto y el sábado 9 un nuevo operativo de recolección de residuos voluminosos . El recorrido se centrará en el cuadrante delimitado por las calles Buenos Aires, Santa Cruz, Mengelle e Illia, y funcionará en dos jornadas: de 8 a 17 horas el viernes y de 8 a 12 horas el sábado.

La iniciativa , de carácter gratuito, busca facilitar a los vecinos la posibilidad de deshacerse de objetos de gran tamaño que se acumulan en viviendas o patios y que no pueden ser retirados mediante el servicio habitual de recolección domiciliaria.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos se recordó que los elementos deben colocarse sobre la vereda, en un lugar accesible para el personal municipal, evitando obstruir el paso de peatones o el acceso a viviendas y comercios . “La colaboración de los vecinos es clave para que el operativo sea ágil y seguro para todos”, remarcaron desde el área.

cipo limpia san lorenzo

¿Qué se puede sacar y qué no?

El Cipo Limpia está diseñado para retirar objetos que por su tamaño o peso requieren un tratamiento especial. En este operativo, los vecinos podrán sacar:

Electrodomésticos grandes (heladeras, cocinas, lavarropas)

Muebles

Ramas y restos de poda

Escombros, hierros y chapas

Por el contrario, no está permitido depositar residuos domiciliarios, aparatos electrónicos pequeños, hojas secas, cartones o papeles, ya que esos materiales deben gestionarse a través de otros programas o servicios de recolección diferenciada.

basura-cipolletti.jpg Las próximas fechas del operativos están previstas para fin de agosto. Gentileza

Un programa que recorre la ciudad

Durante 2025, el Cipo Limpia ya ha pasado por diversos barrios y sectores: Puente 83 Sur y Martín Fierro; Tres Luces y calle Ciega; Puente 83 Norte y Puente Madera; Pichi Nahuel y Arévalo; el sector de El 30; 2 de Febrero, 10 de Febrero y Del Trabajo.

Según información que pudo acceder LM Cipolletti, por cada operativo se retiran 400 m3, por lo que da un total estimado de 4.800 m3 ya retirados y dispuestos en el basural de la ciudad.

Esta metodología de trabajo por cuadrantes permite a los equipos municipales planificar la logística, optimizar recursos y llegar de manera ordenada a todos los puntos de la ciudad. Además, contribuye a reducir microbasurales y mejorar el aspecto urbano.

Próximas fechas

La agenda del Cipo Limpia continuará en las próximas semanas:

29 y 30 de agosto en barrio CGT

12 y 13 de septiembre en barrio Mercantil

Desde la Municipalidad destacaron que la participación vecinal es fundamental para que la ciudad permanezca limpia y ordenada. También recordaron que el correcto manejo de los residuos voluminosos evita riesgos sanitarios, mejora la seguridad y preserva los espacios públicos.