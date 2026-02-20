Obras y desvíos durante el fin de semana: cortarán el acceso principal a un barrio de Cipolletti

Los trabajos que iniciaron el miércoles, apuntan a mejorar el drenaje pluvial y el estado de la calzada con la construcción de cordones cuneta, badenes y entubamiento de un canal.

La obra de infraestructura que comenzó este miércoles en el Distrito Vecinal Noreste generará desvíos de tránsito durante el fin de semana en Cipolletti . Los trabajos se desarrollan sobre calle El Chañar , uno de los accesos principales del barrio. Se trata de una intervención para la readecuación de cordón cuneta, construcción de badenes y mejoramiento de la calzada . Los trabajos permitirán mejorar el drenaje pluvial, la seguridad vial y la circulación del tránsito.

Desde el Municipio solicitaron circular con precaución y respetar la señalización. Las restricciones se mantendrán mientras avance la intervención durante el fin de semana del 20 al 22 de febrero.

Las tareas se concentran en el tramo comprendido entre Amancay y Las Bandurrias . Debido al movimiento de maquinaria y personal, habrá cortes parciales y desvíos preventivos. Los conductores deberán optar por calles alternativas para ingresar y salir del barrio . La medida busca evitar demoras en la circulación de vehículos y garantizar la seguridad vial.

La obra contempla la ejecución y readecuación de cordón cuneta, construcción de badenes, triángulos de transición, cámaras de retención de líquidos, bocas de tormenta, mejoramiento de calzada y el entubamiento de la descarga hacia el colector P2, con el objetivo de optimizar la evacuación superficial del agua en los días de lluvia.

obra distrito vecinal Los trabajos comenzaron el miércoles y se extenderán por 180 días.

El proyecto prevé la construcción de 3.664 metros lineales de cordón cuneta. Además, se ejecutarán 1.124 metros cuadrados de badenes y transiciones. Posteriormente se realizará la nivelación de la calzada intervenida. Estas tareas preparan el terreno para mejoras viales y garantizar las condiciones para la futura pavimentación.

Apertura de sobre y licitación adjudicada

Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Svara Ingeniería Civil S.R.L. mediante licitación pública. La inversión supera los 576 millones de pesos. El plazo estimado de ejecución es de 180 días corridos. Durante ese período podrían mantenerse restricciones parciales.

Desde la Municipalidad destacaron que la obra mejorará el drenaje pluvial y la seguridad vial. También facilitará la circulación vehicular y peatonal en el sector. Se trata de una intervención clave para preparar el futuro asfaltado. Mientras tanto, recomiendan planificar los recorridos ante los desvíos que tendrán lugar durante el fin de semana.