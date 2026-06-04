A paso firme: el nuevo Centro Comunitario Don Bosco ya tiene la mitad de la obra ejecutada

Con la mitad de la obra lista, el centro comunitario Don Bosco se perfila como un punto de encuentro con más servicios y oportunidades.

El Centro Comunitario Don Bosco ya registra el 50% de avance de obra.

El nuevo Centro de Promoción Comunitaria (CPC) del barrio Don Bosco avanza a paso firme en Cipolletti y ya alcanzó el 50% de ejecución, en una obra que busca recuperar un espacio clave para la vida social del sector tras el incendio que destruyó el edificio original en 2023.

Ubicado en la intersección de las calles Perú y Primeros Pobladores, el proyecto no solo apunta a reponer la infraestructura perdida, sino también a ampliar su alcance con nuevas propuestas culturales, deportivas y productivas para los vecinos.

Se trata de la recuperación de un punto de encuentro histórico para el barrio, donde durante años se desarrollaron actividades sociales, talleres y encuentros comunitarios.

Desde el municipio destacaron que la obra busca devolver ese espacio, pero con mejores condiciones y mayores infraestructuras.

centro comunitario don bosco cipolletti Las etapas actuales contemplan colocación de aberturas y continuidad en los techos.

Estado de avance y trabajos actuales

Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que durante esta semana se están completando tareas clave en la estructura del edificio. Entre ellas, se destacan los trabajos de cubierta con la colocación de chapas, la instalación de aberturas y puertas interiores, y el avance en el ladrillo rasado exterior.

Estos trabajos marcan una etapa importante dentro del proceso constructivo, ya que permiten comenzar a definir el aspecto final del edificio y avanzar hacia las terminaciones.

El secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, remarcó la importancia estratégica del centro comunitario por su ubicación. Según explicó, su posición central permitirá potenciar el alcance de las actividades hacia barrios cercanos, ampliando la oferta de servicios municipales.

Incendio Comunitario Don Bosco 2.jpg El incendio de 2023, arrasó por completo las instalaciones.

Un espacio con múltiples funciones

El nuevo CPC fue diseñado como un espacio integral. En su primera etapa, que contempla una superficie de 280 metros cuadrados, se construirá un salón multipropósito acompañado por una batería de servicios que incluye baños, depósitos y una cocina.

Este último sector tendrá un rol clave, ya que no solo estará destinado al uso interno del centro, sino también a la producción de alimentos para la venta. La iniciativa busca fomentar el desarrollo de emprendedores locales, quienes podrán utilizar las instalaciones para elaborar y certificar sus productos.

Zovich destacó que esta característica permitirá fortalecer la economía social del barrio, generando oportunidades laborales y promoviendo la capacitación.

nuevo centro comunitario don bosco Sobre la segunda etapa, se prevé una ampliación de 150 metros más de espacios para los vecinos.

Proyección a futuro

El proyecto total prevé una segunda etapa de 150 metros cuadrados, que será ejecutada a futuro. En esa instancia se sumarán oficinas para el personal, un aula de capacitación, un área de depósito, un sector de carga y descarga independiente, además de servicios complementarios como baños, office y sala de máquinas.

Esta ampliación permitirá diversificar aún más las actividades del centro, consolidándolo como un nodo comunitario de referencia en la ciudad.

La obra se lleva adelante de manera articulada entre la Municipalidad de Cipolletti y el gobierno de la provincia de Río Negro, en el marco del programa “Junto al Municipio Construyendo Provincia”.

La ejecución está a cargo de la empresa Quatro SRL, que resultó adjudicataria tras el proceso de licitación correspondiente. En total, el proyecto contempla 430 metros cuadrados de construcción, distribuidos en las dos etapas previstas.