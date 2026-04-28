Avanza una obra esperada en Cipolletti: comenzó el techado del nuevo CPC del Don Bosco

El edificio que reemplazará al centro incendiado en 2023 ya alcanzó el 40% de avance. Esta semana iniciaron tareas clave en la estructura.

La obra del nuevo Centro de Promoción Comunitaria (CPC) del barrio Don Bosco sumó un paso importante esta semana con el inicio del techado del edificio .

Actualmente se trabaja en la estructura metálica del techo, además de la colocación de mampostería y ladrillo a la vista, en uno de los tramos más visibles del proyecto.

El nuevo CPC se construye en calles Perú y Primeros Pobladores y reemplazará al antiguo centro comunitario, destruido por un incendio ocurrido en 2023.

Según se informó, la obra ya registra un avance del 40% y forma parte del programa provincial “Junto al Municipio Construyendo Provincia”.

Cómo será el nuevo edificio

El proyecto contempla 430 metros cuadrados divididos en dos etapas. La primera incluirá un salón multipropósito de 280 m², con baños, depósitos y cocina destinada tanto al funcionamiento interno como a la elaboración de alimentos para la venta.

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En una segunda etapa futura se sumarán oficinas para el personal, aula de capacitación, depósito, ingreso privado para cargas y descargas, además de nuevos servicios.

Un lugar emblemático para el barrio

Desde el Municipio destacaron que se trata de una obra clave para recuperar un espacio con fuerte valor social, cultural y afectivo para los vecinos de Don Bosco.

Los detalles de la obra

La ejecución de la obra está a cargo de la empresa Quatro SRL, adjudicataria de la licitación pública. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $441.982.359,81 y tiene un plazo de ejecución estimado de 10 meses, por lo que, de mantenerse el ritmo de trabajo previsto, el nuevo centro comunitario podría estar finalizado hacia fines de este año.

Desde el punto de vista técnico, el nuevo edificio contará con una estructura de hormigón armado, lo que garantiza mayor resistencia y durabilidad. La cubierta será mixta, con dos tipos de sistemas según el sector:

Cubierta metálica para el salón de usos múltiples

para el salón de usos múltiples Losa de viguetas en el resto del edificio

En cuanto a los cerramientos, los muros exteriores serán de mampostería a la vista, mientras que en el interior se utilizarán terminaciones enlucidas, lo que permitirá una mejor terminación estética y funcional.