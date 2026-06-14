Impactante choque entre Ruta 7 y 69: murió una persona y hay corte total entre Villa Manzano y San Isidro

Un brutal accidente entre una camioneta de pasajeros y una moto terminó en tragedia este domingo. Hay operativo policial y tránsito totalmente interrumpido.

Un trágico accidente conmocionó este domingo a la región luego de registrarse un fuerte choque sobre la Ruta Provincial 69 , en el tramo que conecta Villa Manzano con San Isidro , en jurisdicción de Campo Grande .

Según la información preliminar que trascendió en las últimas horas, el siniestro involucró a una traffic destinada al transporte de trabajadores petroleros de la empresa Aesa y una motocicleta . Producto del impacto, una persona murió en el lugar .

Por el momento, las autoridades no difundieron oficialmente la identidad de la víctima fatal ni tampoco se confirmaron las circunstancias exactas que desencadenaron la colisión.

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La violencia del impacto obligó a desplegar un importante operativo de emergencia en toda la zona. El siniestro fatal se registró a dos kilómetros de la base de la empresa OPS.

Importante operativo y tránsito completamente cortado

En el lugar trabajan efectivos de Policía de Tránsito de Río Negro, personal del sistema de Salud y otros organismos que llevan adelante las pericias accidentológicas para determinar qué ocurrió.

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Mientras se desarrollan las tareas, el tránsito permanece totalmente interrumpido sobre Ruta 69, por lo que solicitaron a los automovilistas evitar circular por el sector y respetar las indicaciones del personal apostado en la zona.

Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores precisiones sobre la identidad de la víctima y la mecánica del choque.

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Otro accidente fatal en la zona

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este domingo en la Ruta 7, a la altura de Tratayén, en pleno corazón de la zona de explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta. El siniestro, que involucró a tres vehículos, dejó como saldo un hombre muerto y al menos tres personas con lesiones de distinta consideración.

Según las primeras informaciones difundidas por el portal Chañar Digital, la colisión inicial se produjo entre un camión y una camioneta perteneciente a una empresa de servicios petroleros.

Como consecuencia del violento siniestro, el conductor de la camioneta de la empresa petrolera perdió la vida en el lugar. El conductor del camión fue trasladado al Hospital de Añelo, mientras que dos ocupantes de la unidad de pasajeros debieron ser derivados al Hospital de San Patricio del Chañar con diversas lesiones.

En el lugar intervino personal de la División Tránsito de la Policía de Neuquén, que tomó a su cargo las pericias técnicas para determinar las causas del accidente. También participaron efectivos policiales, personal de salud de Añelo y San Patricio del Chañar, y dotaciones de Bomberos Voluntarios de la zona.

Por las tareas periciales que demandó el procedimiento, el tránsito sobre la Ruta 7 estuvo cortado por varias horas, generando importantes demoras en una arteria de circulación constante durante las 24 horas.