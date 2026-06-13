Fin de semana largo en Cipolletti: cómo funcionarán los servicios

Por el fin de semana largo de cuatro días, en Cipolletti hay servicios que no funcionarán. Enterate el cronograma.

Con el inicio del fin de semana largo que comenzará el viernes 12 y se extenderá hasta el lunes 15 de juni o, la ciudad de Cipolletti ya confirmó cómo será el funcionamiento de los principales servicios públicos y privados . La pausa trasladable por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que se conmemora originalmente el 17 de junio, motivo por el cual desde el municio y diversas instituciones difundieron cronogramas y recomendaciones para que los vecinos puedan organizarse.

La Secretaría de Servicios Públicos informó que la recolección domiciliaria mantendrá su esquema habitual. Las autoridades locales confirmaron que el cronograma de recolección no sufrirá modificaciones y se llevará adelante con normalidad.

Por otra parte, el Cementerio Local abrirá sus puertas para visitas durante el viernes y el lunes de 9 a 17 horas. Desde el municipio recordaron que ante cualquier emergencia los vecinos pueden comunicarse con la Central de Emergencias al 109.

Administración pública, bancos y transporte

Las oficinas de la administración pública nacional, provincial y municipal permanecerán sin la atención al público el lunes 15 de junio. Solo permanecerán con guardias esenciales y servicios mínimos.

El cementerio de Cipolletti es un lugar de alto riesgo, donde la inseguridad está presente desde hace años. El Cementerio Local abrirá sus puertas para visitas durante el viernes y el lunes de 9 a 17 horas Anahí Cárdena

El sector bancario también se verá afectado: no habrá atención presencial en las sucursales durante el feriado, lo que implica una jornada sin operaciones comerciales presenciales. De todas maneras, los usuarios podrán realizar trámites y gestiones a través de canales digitales, cajeros automáticos y aplicaciones móviles.

En materia de movilidad urbana, el estacionamiento medido se encontrará liberado durante todo el fin de semana largo, sin cobro. En tanto, el Tren del Valle funcionará con diagrama de feriado, por lo que se recomienda consultar horarios actualizados antes de planificar viajes.