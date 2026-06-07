Llega otro fin de semana largo: por qué el lunes 15 de junio será feriado en todo el país

+ Agregar LMCipolletti.com en

Junio tendrá un descanso de tres días. Qué se conmemora, a quiénes alcanza y cuáles son los próximos feriados de 2026.

Millones de personas podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso el próximo fin de semana. Foto: Archivo.

El calendario de junio trae una noticia esperada por miles de argentinos: habrá un nuevo fin de semana largo de tres días gracias al feriado nacional del lunes 15 de junio .

La fecha genera consultas entre trabajadores, estudiantes y familias que ya piensan en una escapada o simplemente en disfrutar de un descanso extra. La razón está vinculada a una de las figuras más importantes de la historia argentina .

El feriado corresponde al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güeme s , héroe de la independencia argentina y protagonista clave en la defensa del norte del país frente a las fuerzas realistas.

Aunque la conmemoración oficial se realiza cada 17 de junio, este año la fecha fue trasladada al lunes 15 para conformar un fin de semana largo y fomentar el turismo interno.

De esta manera, millones de personas podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio.

¿A quiénes alcanza el feriado?

Al tratarse de un feriado nacional, la medida alcanza a trabajadores del sector público y privado, entidades bancarias, establecimientos educativos y gran parte de las actividades habituales.

Quienes deban prestar servicios durante esa jornada tendrán derecho a cobrar la remuneración correspondiente a un feriado nacional, según establece la legislación laboral vigente.

Además, muchas oficinas públicas permanecerán cerradas y algunos servicios funcionarán con horarios especiales.

Todos los fines de semana largos que quedan en 2026

Tras el descanso de junio, todavía restan varios fines de semana largos para planificar viajes o escapadas.

Junio

Del sábado 13 al lunes 15 de junio.

Por el traslado del feriado del General Martín Miguel de Güemes.

Julio

Del jueves 9 al domingo 12 de julio.

Incluye el Día de la Independencia y el feriado puente del viernes 10.

Agosto

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto.

Por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Octubre

Del sábado 10 al lunes 12 de octubre.

Por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre.

Por el Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

Será el fin de semana largo más extenso del año gracias al día no laborable del 7 y el feriado de la Inmaculada Concepción de María.

Los feriados que aún quedan en 2026

Feriados inamovibles

20 de junio.

9 de julio.

8 de diciembre.

25 de diciembre.

Feriados trasladables

15 de junio (por el 17 de junio).

17 de agosto.

12 de octubre.

23 de noviembre (por el 20 de noviembre).

Días no laborables

10 de julio.

7 de diciembre.

Con varios fines de semana largos por delante, el segundo semestre de 2026 todavía ofrecerá numerosas oportunidades para descansar, viajar o disfrutar de actividades en familia.