Descubren 226 pastillas ocultas en un colchón dentro de un penal rionegrino

Un procedimiento de rutina realizado por el Servicio Penitenciario de Río Negro permitió el hallazgo de 226 comprimidos ocultos en una celda del Establecimiento de Ejecución Penal 1 de Viedma . La intervención se dio en el marco de los controles preventivos que se desarrollan de manera periódica dentro de las unidades carcelarias .

El operativo se llevó adelante durante una requisa en el sector destinado a internos condenados . Según se informó oficialmente, el trabajo del personal penitenciario se enfocó en la revisión minuciosa de celdas, mobiliario y pertenencias, con el objetivo de detectar elementos prohibidos o peligrosos dentro del establecimiento.

Durante la inspección, los agentes detectaron envoltorios sospechosos que se encontraban ocultos en distintos puntos de la celda. Parte del material estaba escondido dentro de un colchón ignífugo, mientras que otro grupo de comprimidos fue hallado en una media ubicada sobre una cama cucheta.

La modalidad de ocultamiento llamó la atención de los uniformados, ya que evidenciaba una clara intención de mantener las sustancias fuera del alcance de los controles habituales. Este tipo de maniobras es uno de los principales desafíos dentro de los operativos intramuros.

Tras el hallazgo, se dio inmediata intervención a la Fiscalía correspondiente, que dispuso avanzar con el procedimiento bajo estrictos protocolos legales. Con autorización judicial, los envoltorios fueron abiertos en presencia de testigos para garantizar la transparencia de la actuación.

Durante esa instancia se contabilizaron un total de 226 comprimidos, algunos enteros y otros fragmentados. Todos presentaban la inscripción “ALP”, un dato clave que será analizado en las pericias posteriores para determinar con exactitud la composición de las sustancias incautadas.

Investigación en curso dentro del penal

Una vez asegurado el material, se procedió a su resguardo como prueba judicial. Paralelamente, se iniciaron las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación que busca establecer el origen y el destino de los comprimidos dentro del establecimiento penitenciario.

Como parte de esas medidas, un interno quedó vinculado a la causa. La Justicia deberá determinar su grado de responsabilidad y si existieron otras personas involucradas en el ingreso o distribución de las pastillas dentro del penal de Viedma.