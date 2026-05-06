Fuerte operativo en la cárcel de Cipolletti: droga, celulares y un oscuro circuito dentro de enfermería

Hallaron drogas, celulares y hasta zapatillas nuevas en el penal. Investigan un presunto negocio interno que operaba desde enfermería.

El operativo se llevó a cabo tras una requisa en el área de enfermería. Foto: Archivo.

Lo que parecía un control de rutina terminó destapando un escándalo en el Penal de Cipolletti . Días atrás, un interno que trabajaba en enfermería fue requisado al regresar a su celda.

El secretario de Seguridad , Manuel Casariego , confirmó a LM Cipolletti que le encontraron dos bultos con marihuana y cocaína . Ante la consulta, el propio detenido admitió que los había sacado del área de enfermería .

A partir de ese hallazgo, se desplegó una requisa profunda que derivó en un operativo judicial de gran magnitud, encabezado por la Justicia Federal .

Durante casi 36 horas, se inspeccionaron distintos sectores del penal con apoyo de la Policía de Río Negro.

El resultado fue contundente:

Frascos con marihuana y cocaína

Más de 170 atados de cigarrillos

Celulares y chips

Zapatillas nuevas e indumentaria con etiqueta

Además, los investigadores detectaron escondites en entretechos y sectores restringidos, lo que evidenciaría un sistema organizado.

Enfermería, bajo la lupa

El foco principal de la investigación está puesto en el área de enfermería, señalada como posible centro logístico del circuito ilegal.

Allí, un interno considerado “de confianza” habría tenido un rol clave, aprovechando su movilidad dentro del penal para facilitar el ingreso y almacenamiento de sustancias y objetos.

Las sospechas apuntan a un esquema más amplio, con posible connivencia.

Un “mercado negro” dentro del penal

Los elementos secuestrados refuerzan la hipótesis de un negocio interno en funcionamiento. No solo se trataría de drogas, sino también de un circuito de comercialización de bienes como ropa, cigarrillos y tecnología dentro de la cárcel.

Incluso, los investigadores analizan si parte de estos productos fueron adquiridos mediante tarjetas de crédito fraudulentas.

Investigación abierta y clima de tensión

La causa, encabezada por el fiscal interino Matías Zanona y el auxiliar fiscal Facundo Lencinas, se encuentra en una etapa inicial pero con múltiples líneas abiertas.

Por el momento no hay imputaciones confirmadas, pero el hermetismo es total y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.

Mientras tanto, dentro del Penal de Cipolletti crece la tensión por un caso que dejó al descubierto una trama mucho más compleja de lo que parecía.