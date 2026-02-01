Una mujer intentó ingresar droga a la cárcel de Cipolletti escondida en un preservativo

La visitante fue interceptada cuando intentaba ingresar droga oculta en sus partes íntimas. Llevaba más de 10 gramos marihuana y decenas de comprimidos de metanfetamina.

Un particular método para intentar ingresar drogas a fue detectado en la Unidad de Ejecución Penal 5 de Cipolletti. El personal del Servicio Penitenciario Provincial logró frustrar una maniobra durante el ingreso al sector de visitantes . Durante el procedimiento realizado el sábado, lograron secuestrar marihuana y comprimidos de una droga sintética . Sin embargo, esta no es la primera vez que se registra esta modalidad en el penal cipoleño.

Según detalló el personal policial, el hecho ocurrió durante la tarde de ayer , en el sector destinado a las visitas. Una mujer se presentó para ingresar al penal, pero cuando el el personal penitenciario realizó una requisa corporal preventiva, detectó una maniobra ilegal cuidadosamente planificada.

Durante el procedimiento, los agentes confirmaron que " la visitante ocultaba un profiláctico en el interior de vagina ". Luego de la extracción, encontraron un envoltorio de color rosado que contenía distintos paquetes y globos de látex. Esta modalidad de ocultamiento suele utilizarse para intentar burlar los controles de ingreso.

Le encontraron droga escondida en un preservativo

Al continuar con la inspección, "se detectaron dos envoltorios con sustancia vegetal, uno de color oscuro y otro transparente. Los test orientativos confirmaron que se trataba de marihuana", describieron. Luego de pesarlos, confirmaron que era un total de 14,46 gramos. "Una cantidad significativa si se tiene en cuenta el contexto carcelario y el destino final de la sustancia", señalaron.

Sin embargo, agregaron que el hallazgo no finalizó allí. Sino que dentro de los profilácticos se encontraron 60 comprimidos blancos. Luego de las pruebas, informaron que dieron positivo para metanfetamina.

"Gracias a la intervención oportuna del personal de requisa, la droga no logró ingresar a la unidad, que aloja principalmente a personas condenadas por delitos no violentos y que se encuentra bajo un régimen de baja seguridad", destacaron. Justamente, a partir de esta detección temprana se permitió preservar preservar la seguridad interna, la salud de los internos y el normal funcionamiento del penal.

Luego del hallazgo, se dio intervención a la Justicia, que dispuso el secuestro de la totalidad de la sustancia y el inicio de una investigación.

El mes pasado ya habían intentado ingresar droga en un preservativo

El 22 de enero, un hecho similar también se registró en el penal de Cipolletti. Una mujer se presentó como visitante en la unidad carcelaria. En el marco de los controles habituales, se activó el protocolo de requisa corporal, considerado una instancia clave para preservar la seguridad interna del establecimiento penitenciario.

Durante el control, realizado por personal femenino en un box especialmente destinado para los controles corporales, las agentes advirtieron una situación irregular. Al solicitarle a la visitante que entregara sus prendas íntimas, y tras la insistencia del personal sin que mediara el uso de la fuerza, la mujer extrajo voluntariamente de su vagina un profiláctico transparente que contenía varios envoltorios de nylon negro.

Las pericias orientativas confirmaron que parte del material secuestrado era marihuana, con un peso cercano a los nueve gramos, mientras que otra sustancia blanca, de casi cinco gramos, no arrojó resultado positivo en el test inicial y quedó sujeta a análisis de laboratorio. El procedimiento concluyó con el secuestro de la droga y la intervención de las autoridades competentes, mientras desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro destacaron el accionar profesional del personal penitenciario.