Verano en la Isla Jordán: música en vivo, foodtrucks y río para toda la familia

Desde la municipalidad habilitaron en el balneario un amplio abanico de actividades y opciones gastronómicas para disfrutar con familia y amigos a la orilla del río.

Las actividades se desarrollan de jueves a domingo, de 15 a 22 horas.

Este fin de semana, el Balneario de la Isla Jordán se consolida como una de las principales opciones para pasar el verano junto a la familia y amigos en Cipolletti . Cientos de vecinos se acercan para refrescarse y disfrutar de un día en la naturaleza a la orilla del Río Negro. Por eso desde el municipio habilitaron un amplio abanico de opciones para disfrutar.

Las actividades se desarrollan de jueves a domingo , de 15 a 22 horas. Mientras que durante el fin de semana, los horarios varían: los sábados se habilita de 15 a 23 y los domingos de 11 a 23.

"Se invita a las familias a disfrutar de música en vivo, actividades recreativas y foodtrucks ", comentaron desde el gobierno local.

Las actividades para este fin de semana en la Isla Jordán

Durante el fin de semana acompañarán las jornadas de verano en la isla seis carros gastronómicos con diferentes propuestas gastronómicas como: hamburguesas, papas fritas, panchos, choripán, cerveza artesanal, barra de tragos y mucho más.

Además, confirmaron que habrá música en vivo a cargo de Dj Martín, quien estará presente poniéndole ritmo a los atardeceres junto a las propuestas para los más chicos a cargo de la animadora Raquel.

"Un imponente entorno natural que ofrece aire fresco, imponentes vistas al río y un espacio amplio para disfrutar en familia o con amigos", destacaron desde el gobierno de la ciudad.

En ese sentido, recordaron que el Balneario cuenta con servicio de guardavidas y seguridad de tránsito, policía y prefectura. Y está habilitado todos los días de 14 a 20 horas.

También remarcaron que "el sector de la costa del río que puede ser utilizado como Balneario está debidamente señalizado". Este sector comprende la zona delimitada entre el Botero municipal hacia el oeste hasta el Parador la Balsa de la Isla Jordán.

A su vez, hay 4 puestos de control en los que un total de 9 guardavidas realizan el monitoreo permanente de los bañistas.

Otra opción para combatir el calor: el Natatorio Municipal

Además del balneario, el Natatorio Municipal, ubicado también en la Isla Jordán, aparece como una alternativa muy elegida. El predio cuenta con más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes, quinchos de paja, sombrillas, dos piletas (una para adultos y otra para niños) y sanitarios recientemente refaccionados.

El natatorio permanecerá abierto hasta el 28 de febrero, de martes a domingo de 14 a 20, mientras que los lunes se destinan a tareas de mantenimiento. El ingreso es con cupo limitado para garantizar jornadas seguras y ordenadas: la entrada tiene un valor mínimo de $2.000 para mayores de 18 años, mientras que jubilados, menores y personas con discapacidad no abonan. Los tickets pueden adquirirse de manera online a través del sistema municipal.