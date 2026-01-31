La tormenta desbordó un cañadón y el torrente por poco se lleva casas al sur de la Isla Jordán

Una gran cantidad de agua de lluvia descendió de las bardas altas en la zona de la margen sur. Hubo riesgos en inmuebles que se levantan cerca de donde atracaba la balsa.

La tormenta del viernes generó destrozos en caminos de la región.

Las imágenes son escalofriantes. La feroz tormenta de lluvia desatada el viernes por la tarde provocó que por la gran cantidad de agua que bajaba de las bardas desbordara un cañadón y el impresionante torrente pasó muy cerca de un grupo de casas ubicado al sur de la Isla Jordán , a metros del río Negro.

Videos tomados por vecinos muestran la violencia con que se producía el descenso, formando cascadas que fueron socavando el terreno a pocos metros de las viviendas que componen un caserío que se crece pocos metros al oeste del puente que conducen a la margen sur.

Pese a severidad del fenómeno climático , que había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se han conocido personas lesionadas ni daños significativos entre las propiedades.

Fuentes del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cipolletti aclararon que no requirieron de su asistencia para brindar ayuda a damnificados. Tampoco informaron situaciones de emergencia desde el municipio local.

Se mantiene la alerta amarilla

Para este sábado el SMN mantiene para la región del Alto Valle y buena parte del sur de la provincia la alerta amarilla, que establece “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El pronóstico anticipa tormentas fuertes para la tarde con actividad eléctrica y tormentas aisladas con rayos en horas de la noche.

El calor se hará sentir, con una máxima que alcanzaría los 35º y vientos leves, con ráfagas que llegarían a los 50 km/h.

A partir del domingo las condiciones mejorarán y con el transcurso de la próxima semana se registrarán un descenso de la temperatura con posibilidades de nuevas lluvias a partir del jueves.

La Ruta 6 seriamente afectada

La Ruta Provincial 6 en el tramo que se extiende desde Valle Azul hacia el interior de la provincia resultó seriamente perjudicados por el temporal del viernes. Desde Vialidad Rionegrina se informó este sábado que se habían puesto en marcha trabajos para recuperar la transitabilidad en los sectores que no están asfaltados.

Ruta 6 temporal 2

“Desde el viernes trabajamos en la zona con personal y maquinaria pesada, ejecutando desvíos provisorios y tareas de acondicionamiento entre Mamuel Choique, Río Chico y Ñorquinco, para permitir la circulación en los sectores más afectados”, destacaron desde la firma provincial.

Se solicitó que mentras continúe el operativo “evitar la circulación nocturna, extremar las precauciones y mantenerse informados por los canales oficiales”.