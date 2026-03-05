La iniciativa de un cardiólogo y la advertencia del Don Pedro para evitar nuevas muertes súbitas en la región

Tras la fatídica seguidilla, los organizadores del torneo y los profesionales de la salud muestran su compromiso con un tema inquietante que excede al deporte.

La preocupante seguidilla de muertes súbitas , varias de ellas ligadas a eventos deportivos, puso en alerta a la región y para colmo se viene un fin de semana plagado de actividad física en Cipolletti y la zona.

Por esa razón, los organizadores refuerzan las recomendaciones y un grupo de cardiólogos también analiza la posibilidad de realizar chequeos más profundos a los vecinos en general a modo de prevención.

Horas antes de una nueva fecha del popular certamen comercial, en la sección Noticias de la página oficial del Torneo Don Pedro aparece un comunicado “aclaratorio” sobre las fichas médicas, el cuál está dirigido a los delegados de los equipos participantes.

Monito El Mono Rivas murió el sábado tras un partido del Don Pedro en La Amistad. Hubo varios casos más en diferentes contextos en la zona.

“Estimado Delegado recordamos que la presentación de la ficha médica o certificado de buena salud, es un requerimiento de participación al Torneo Don Pedro, al igual que la presentación en la mesa de control, del DNI personal. Como se publicó con anterioridad la ficha médica o certificado de buena salud, puede entregarse en forma virtual a través de un mail, o foto enviada por los delegados, o en forma personal en la oficina administrativa del torneo o en las canchas donde les toque jugar el partido a cada equipo”, asegura el texto en su primera parte.

En su continuidad, adelanta que “prontamente crearemos usuarios personales al sistema para que pueda subir cada jugador su foto de DNI y ficha médica”.

Don Pedro

Ya en la parte final, insta a los jugadores a contribuir con los cuidados físicos y hábitos saludables y advierten que al igual que la temporada pasada se realizarán “controles médicos en los diferentes previos:

“Además, seguimos trabajando sobre la importancia y concientización de los cuidados físicos a la hora de participar en el evento, por lo tanto, volveremos como el año pasado a realizar controles médicos en los diferentes predios, los cuales serán comunicadas en breve por la organización. El control médico sumado a hábitos saludables y actividad física semanal serán de suma importancia para el estado general de salud de las personas que participan en el evento. Que la documentación presentada: ficha médica o certificado de buena salud, sea fehaciente es de exclusiva responsabilidad de la persona que lo presenta y el profesional que lo firma”, culmina el comunicado firmado por la “Organización del Torneo Don Pedro”.

La intención de un cardiólogo atento a los últimos episodios

La semana pasada el cardiólogo Luis Omar Beroiza se refirió a la seguidilla de las muertes súbitas en la región y si bien prefirió no alarmar a la población, recalcó la importancia de los controles médicos para evitar los disgustos.

Bueno, ahora el profesional parece decidido a comprometerse de lleno con la causa y confió a LM Cipolletti que junto a un grupo de colegas “tengo la intención de realizar chequeos más profundos a pacientes que quieran analizarse y es una idea que le voy a trasladar a mis compañeros”.

Al ser consultados sobre los detalles de la idea, aclaró que “aún pudimos charlarlo y darle forma, por nuestras actividades no hemos tenido tiempo, pero me parece que puede contribuir en la prevención, no solo para los eventos deportivos sino para los ciudadanos en general”.

muerte subita2.jpg Las maniobras de RCP son fundamentales para evitar muertes súbitas.

En su anterior contacto con este medio, intentando aportar claridad y llevar tranquilidad a los vecinos, esto explicó el especialista basándose en su experiencia y conocimientos:

“Nosotros lo dividimos de acuerdo a un rango etario. Un corte es a partir de los 35 o 40 años, que en la mayoría de los pacientes mayores de esa edad la causa principal de muerte son infartos. El sedentarismo empieza a producir problemas de salud como la obesidad, el colesterol, la hipertensión y me detengo un segundo en este punto. Muchos de ellos ni siquiera tienen diagnóstico, son hipertensos de hace tiempo y como no aparece el síntoma no se hacen ver ni controlan. El colesterol alto, la diabetes o problemas con la glucosa también son factores de riesgo que generan que se vayan tapando las arterias del corazón. Y ante un estrés importante como hacer una actividad física exigente, cuando las personas están en el sedentarismo, se manifiestan estos problemas coronarios y se puede generar el paro cardíaco, la arritmia o estos eventos que son denominados muertes súbitas”.

"El deporte y caminar prolongan la vida"

Siguiendo con su valiosa argumentación sobre la razón de estos lamentables sucesos, uno de los profesionales destacados del Hospital Heller neuquino recomendó controles preventivos:

“En los más jóvenes puede haber excepciones y sufrir un infarto, pero por lo general son enfermedades congénitas, que la persona ha nacido con ese problema y se empieza a manifestar en la juventud. Vemos muchos jugadores profesionales que han padecido eventos o muertes súbitas, por ejemplo a raíz de la miocardiopatía hipertrófica, que es la mayor causa de muerte en los chicos. A los jóvenes con un estudio ya se le puede hacer prevención. Pero es importante en toda la población que realiza actividad física, máxime en los mayores, los controles, a través de laboratorios, electros, prueba de esfuerzo en la cuál se va evaluando cómo responde”.

A pesar de la fatídica racha de muertes en eventos deportivos, el doc le bajó el tono a la cuestión, reivindicó la importancia de la actividad física y dejó un contundente mensaje: “El deporte y caminar prolongan la vida”.

“La principal causa de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares y las oncológicas. Comparten factores de riesgo, tabaquismo, etilismo, más sedentarismo. Esto lleva a la obesidad, hipertensión, colesterol alto, diabetes, que son causas de enfermedades coronarias u oncológicas. Realizar actividad física es clave, hacer deporte, caminar, estar activos según la Organización Mundial de la Salud, al menos 150 minutos semanales”, reiteró, con dato estadístico incluido.

¿Las vacunas del Covid traen consecuencias desfavorables?

Mucho se especula o sospecha al respecto. Para Luis Beroiza son teorías infundadas. “Durante las fases agudas del Covid hemos tenido algunas alteraciones cardíacas pero es normal pues el paciente está en su cuadro infeccioso, puede tener complicaciones cardíacas y quedar con secuelas pulmonares o mismo cardíacas. Por eso también la importancia de hacerse chequeos médicos. Pero nada de esto se produce a causa de la vacunación por el coronavirus, que sigue siendo una indicación primordial. No hay una evidencia de que las vacunas aumenten el riesgo de muerte súbita”, culminó