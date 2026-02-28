Otra muerte en el fútbol amateur: fue en un predio donde se jugaba el Don Pedro

La víctima era de Cipolletti y tenía 43 años. A raíz del triste suceso, la actividad sabatina en el certamen comercial fue suspendida.

Otro sábado negro en Cipolletti por una nueva muerte en el fútbol amateur . Esta vez, un hombre de 43 años oriundo de nuestra ciudad falleció tras descompensarse en un partido disputado en el predio de La Amistad , en el marco del torneo Don Pedro .

Así lo confirmó a LM Cipolletti el jefe de guardia del Hospital Dr. Pedro Moguillansky , quien sostuvo que el infortunado jugador "llegó con vida, entró en paro y se le hizo reanimación durante 25 minutos , pero no sobrevivió. Al momento que lo pasamos de la camilla en la que lo bajaron de la ambulancia a otra para evaluarlo, tuvo el paro cardíaco", explicó el médico Carlos Aleman.

Por su parte, Carlos Roja , presidente de La Amistad , que fue sede del partido, y de la Liga Confluencia , lamentó el fatal suceso, aclaró que "el muchacho se fue en ambulancia y consciente del club " y confirmó que la actividad prevista para el resto de la jornada quedaba "suspendida" a raíz del drama.

En la previa al campeonato Oficial, este sábado debían disputarse encuentros amistosos y otros correspondientes a la Copa Don Pedro.

Como se recordará, la semana pasada falleció otro jugador de 57 años en un encuentro de preparación para la Liga de Jubilados, en las instalaciones de Duronia.

CIPOLLETTI HOSPITAL PEDRO MOGUILLANSKY (2) El hombre murió en el Hospital de Cipolletti, donde intentaron reanimarlo. Antonio Spagnuolo

Mientras preparaban la elaboración de un comunicado oficial, desde la organización indicaron a este portal: "Lo que más impotencia da es que teniendo todos los medios a disposición y a pesar de que en la ambulancia que lo trasladó enseguida iba consciente, igual este vecino pierda la vida. A medida de que nos fuimos enterando de la noticia, resolvimos dar por concluida la jornada".

"¿Si pensamos reforzar controles para el campeonato que se viene? En nuestra página está todo lo referido a los chequeos y controles, ya hicimos lo que correspondía, pero pasa también por una cuestión de hábitos, hay que reflexionar sobre eso. El deporte es salud, pero hay que complementarlo con una vida saludable. Venimos promocionando gratuitamente los entrenamientos, la actividad física, pero no es momento para hablar de eso. Estamos devastados", agregaron con evidente angustia.