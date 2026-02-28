Salió al boliche con su novio, discutieron y se tiró al Canal Grande

Los agentes realizaron una cadena humana para rescatar a la joven de 21 años. Minutos después del operativo, apareció su pareja.

Una joven de 21 años fue rescatada este sábado por la mañana en Roca luego de arrojarse al Canal Grande tras una discusión con su pareja . El hecho ocurrió cerca de las 7.00 en la zona de Jujuy y el canal , donde policías formaron una cadena humana para sacarla del agua . La mujer fue asistida por personal médico y se retiró del lugar junto a familiares.

El jefe de la Regional Segunda, Eliseo González informó a medios locales que el personal policial fue alertado sobre la presencia de una mujer que se habría arrojado al agua . Cuando el personal de la Comisaría 31º junto a los agentes de la Subcomisaria 67º asistieron al lugar y encontraron a la joven sumergida a escasos metros de la calle Trelew.

Ante la urgente situación, uno de los policías se arrojó al agua para alcanzar a la joven y los otros uniformados realizaron una cadena humana para retirarla del canal. Una vez en la orilla, le brindaron abrigo y contención, mientras solicitaban asistencia médica.

La joven se encontraba en un evidente estado de angustia, ya que estaba llorando y visiblemente nerviosa al momento del rescate. La mujer de 21 años de edad, oriunda de Roca, logró estabilizar su respiración minutos después del operativo.

canal de riego canal grande general roca.jpeg La joven fue rescatada en la zona del Canal Grande, a escasos metros de la calle Trelew.

El personal médico del Siarme asistió a la mujer en el lugar y constató que se encontraba fuera de peligro, por eso no fue necesario su traslado al hospital.

Después del operativo, apareció el novio de la joven

Minutos más tarde, se presentó su pareja de 23 años, que explicó que habían salido a bailar y cuando circulaban por la calle Mendoza y Canal Grande, la mujer descendió del automóvil y la perdió de vista. El hombre salió a caminar por la zona para buscarla cuando se encontró con el operativo.

Padre e hijo, pelea en Roca La policía de Roca detuvo al hijo ladrón. Su pareja era buscada intensamente.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la pareja habría discutido antes del episodio. Por motivos que se investigan, la joven decidió bajarse del auto y arrojarse al canal. Minutos después del operativo, la pareja declaró que conviven y tienen un hijo en común, que no se encontraba con ellos al momento del rescate.

Una crisis de pareja que refleja una problemática mayor

Finalmente, la mujer se retiró junto a su pareja y su suegro en un vehículo particular. Desde la Fiscalía de turno informaron que no se inició un legajo judicial y que se evaluará una entrevista cuando esté en mejores condiciones. Este tipo de episodios reabre el debate sobre la salud mental, las dificultades económicas para acceder a terapias y tratamientos, y la complejidad de la vida cotidiana ante un contexto cada vez más difícil a nivel económico, laboral y social.

Ante situaciones de crisis emocional, se recuerda que está disponible la línea 0800 345 1435, el 911 en emergencias y los centros de salud para recibir contención de profesionales de la salud mental.