Pelea entre mujeres terminó dentro del canal: desesperante y heroíco rescate tras caer por unas compuertas

La mujer se resistió cuando intentaron rescatarla. El agente y la joven fueron arrastrados por la corriente. Intervino personal de emergencias.

Una situación de extrema tensión tuvo lugar durante la noche del domingo en Allen . Una pelea entre mujeres fue reportada a la Comisaría N°33 , lo que motivó la intervención policial inmediata y asistieron al lugar, donde notaron la presencia de una de ellas en el canal de riego . La mujer fue arrastrada por la corriente hasta que el Cabo 1° Ruiz logró rescatarla del agua .

El operativo policial inició ante un llamado que alertaba sobre un enfrentamiento entre dos mujeres en la pasarela de calle Roldán y la presunta intensión de una de ellas de arrojarse al canal de riego.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría N°33 y de la Comisaría N°6 se dirigieron rápidamente al lugar. Al llegar al lugar, los agentes constataron que una de las mujeres ya se encontraba dentro del canal y era arrastrada por la fuerte correntada.

Ante ese escenario de urgencia, el personal policial inició un seguimiento a pie por la orilla del canal. Esta situación de extendió más de 500 metros, antes de llegar a la pasarela del Salto, cuando una persona se arrojó al canal con intención de auxiliar a la mujer.

RÍO ALLEN El agente y la mujer fueron arrastrados por la corriente hasta pasar la pasarela del Salto.

Insólito: la mujer se resistió a ser rescatada

En simultáneo, el Cabo Primero Agustín Ruíz se lanzó al canal para colaborar al rescate. Una llamativa situación se generó cuando el agente intentó sacarla del agua, pero la mujer se resistió, por lo que el efectivo policial la sostuvo firmemente para mantenerla a flote.

Durante la maniobra que complicó el procedimiento, el efectivo logró mantenerla a flote pero ambos fueron arrastrados por la corriente y atravesaron las compuertas del Salto. Finalmente, el cabo logró salir a la superficie y sacar a la mujer del agua, quien se encontraba desmayada, dejándola a resguardo en la orilla.

AGUSTIN La Policía de Río Negro celebró el accionar del Cabo 1° Agustín Ruíz.

El valiente acto del Cabo 1° Agustín Ruíz

Pero el rescate no terminó ahí, ya que el Cabo 1° Ruiz continuó nadando para asistir y sacar del agua a la persona que había participado del rescate. Minutos después arribó una ambulancia del sistema de emergencias, donde el personal médico verificó los signos vitales en la mujer y dispuso su traslado al hospital para descartar lesiones de gravedad.

El accionar rápido y valiente fue valorado por la Policía de Río Negro, porque resultó clave para evitar una tragedia. Además, se destacan los conocimientos de natación que permitieron una intervención eficaz.

Una pelea entre mujeres a la salida del boliche terminó con una joven apuñalada

Un episodio de extrema violencia se registró en la madrugada del sábado en el centro de Villa Regina. Una pelea que tuvo como protagonistas a dos mujeres terminó con una joven herida con un arma blanca, que debió ser trasladada en ambulancia al hospital local. Una vez que fue asistida, se constató que la víctima estaba fuera de peligro.

El hecho de violencia se produjo alrededor de las 6.30, en el horario de salida de un resto bar ubicado sobre la avenida 9 de julio en el centro de Villa Regina. Por motivos que aún son materia de investigación, se desató una pelea entre mujeres y como consecuencia del enfrentamiento, una de ellas resultó con cortes provocados por un elemento punzante.

Comisaría 5 Villa Regina El enfrentamiento entre las mujeres motivó la rápida intervención policial, quienes constataron las heridas con un objeto punzante.

La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital local

Efectivos de la Comisaría Quinta acudieron al lugar de la pelea y se entrevistaron con la víctima, una joven de 21 años. Posteriormente fue trasladada al nosocomio local, donde recibió atención médica y se constató que presentaba cortes superficiales, por lo que se consideraron lesiones de carácter leves.

Según detalló el medio LCR Villa Regina, en una primera instancia la joven logró identificar a la presunta agresora, quien fue demorada mientras se analizaban las circunstancias del ataque y la evolución de las heridas, sin embargo, las heridas superficiales no afectaron ningún órgano y no constituían peligro de vida para la víctima y por eso fueron caratuladas como lesiones leves.

Hospital Villa Regina La mujer fue trasladada en ambulancia al hospital, donde se constataron heridas superficiales.

La mujer decidió no denunciar a su agresora

Ante esta situación y la evolución favorable de su estado de salud, con el correr de las horas la víctima manifestó su decisión de no iniciar acciones judiciales, es decir no radicar una denuncia sobre el enfrentamiento. Ante la evolución favorable del estado de salud de la víctima y su determinación en no denunciar lo ocurrido, derivó en la liberación de la mujer que apuñaló a la joven.

Se desconocen los motivos que llevaron a las mujeres a protagonizar una pelea, ya que las circunstancias del hecho refleja que pudo haber sido un problema casual en el interior del local bailable o un conflicto preexistente entre ambas mujeres. Tampoco se detalló el motivo por el que la víctima decidió no denunciar a su agresora, ya sea por miedo a represalias o para dar por finalizado el enfrentamiento.