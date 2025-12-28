Una pelea entre mujeres a la salida del boliche terminó con una joven apuñalada

El episodio de violencia motivó la intervención de la Policía. La víctima fue asistida en el Hospital y está fuera de peligro. La mujer no quiso denunciar a su agresora.

Un episodio de extrema violencia se registró en la madrugada del sábado en el centro de Villa Regina . Una pelea que tuvo como protagonistas a dos mujeres terminó con una joven herida con un arma blanca , que debió ser trasladada en ambulancia al hospital local . Una vez que fue asistida, se constató que la víctima estaba fuera de peligro .

El hecho de violencia se produjo alrededor de las 6.30, en el horario de salida de un resto bar ubicado sobre la avenida 9 de julio en el centro de Villa Regina. Por motivos que aún son materia de investigación, se desató una pelea entre mujeres y como consecuencia del enfrentamiento, una de ellas resultó con cortes provocados por un elemento punzante .

Efectivos de la Comisaría Quinta acudieron al lugar de la pelea y se entrevistaron con la víctima, una joven de 21 años . Posteriormente fue trasladada al nosocomio local, donde recibió atención médica y se constató que presentaba cortes superficiales , por lo que se consideraron lesiones de carácter leves.

Según detalló el medio LCR Villa Regina, en una primera instancia la joven logró identificar a la presunta agresora, quien fue demorada mientras se analizaban las circunstancias del ataque y la evolución de las heridas, sin embargo, las heridas superficiales no afectaron ningún órgano y no constituían peligro de vida para la víctima y por eso fueron caratuladas como lesiones leves.

Hospital Villa Regina La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital local donde se constataron heridas leves.

La mujer decidió no denunciar a su agresora

Ante esta situación y la evolución favorable de su estado de salud, con el correr de las horas la víctima manifestó su decisión de no iniciar acciones judiciales, es decir no radicar una denuncia sobre el enfrentamiento. Ante la evolución favorable del estado de salud de la víctima y su determinación en no denunciar lo ocurrido, derivó en la liberación de la mujer que apuñaló a la joven.

Se desconocen los motivos que llevaron a las mujeres a protagonizar una pelea, ya que las circunstancias del hecho refleja que pudo haber sido un problema casual en el interior del local bailable o un conflicto preexistente entre ambas mujeres. Tampoco se detalló el motivo por el que la víctima decidió no denunciar a su agresora, ya sea por miedo a represalias o para dar por finalizado el enfrentamiento.

patrullero fernandez oro La víctima decidió no avanzar con acciones legales contra su agresora. Archivo

La Justicia de Río Negro entrevistó a los testigos de la pelea

Sin embargo, por disposición de la Fiscalía interviniente, se resguardó el lugar del hecho y se convocó a personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. También se entrevistó a personas que asistieron al local bailable y que fueron testigos del ataque en la vía pública para determinar cómo se desencadenaron los hechos.

Finalmente, ante la negativa de la víctima de avanzar en el plano judicial, no se tomaron mayores medidas desde el Ministerio Público Fiscal.