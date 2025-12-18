Atacó a recolectores municipales, dañó el camión y zafó con una donación para el hospital

El agresor los interceptó en el barrio Almirante Brow. Quería subirse al camión, pero se lo negaron y los atacó a piedrazos. Hizo un acuerdo para no ir preso.

Un hombre atacó a los recolectores del municipio de Cipolletti. El insólito hecho ocurrió en el barrio Almirante Brown.

Un sujeto fue denunciado por atacar a un equipo de recolectores de residuos del municipio de Cipolletti mientras desarrollaban su labor. El insólito incidente, en el que tuvo que intervenir la policía, ocurrió la noche del 10 de febrero de este año, poco antes de las 23, en inmediaciones de la esquina de las calles Lavalle y España , en el barrio Almirante Brown.

El protagonista fue identificado como Lucas Daniel Figueroa , de alrededor de 40 años de edad, quien si bien es oriundo de la localidad, actualmente vive en El Bolsón.

La acusación que le formuló el Ministerio Público Fiscal en la causa iniciada indica que Figueroa, en primer lugar, interceptó a los trabajadores y le solicitó al conductor subir al rodado marca Scania. Pero como le respondió negativamente, el hombre comenzó a insultarlo y le destruyó el parabrisas de un piedrazo.

"Te voy a apuñalar"

Pero no se conformó y amenazó a otro de los empleados que levantaba bolsas diciéndole “te voy a apuñalar”, por lo que el trabajador se retiró del lugar “para evitar el conflicto”. En tanto el agresor también se alejó.

Ante la hostilidad manifiesta minutos después concurrió una patrulla de la Comisaría 24, donde habían alertado lo que estaba sucediendo. Hicieron una recorrida y lo interceptaron a pocas cuadras de distancia, en Bolivia 765.

El operativo no fue para nada sencillo, porque Figueroa se resistió al arresto a piñas y patadas, aunque los policías lograron reducirlo y detenerlo. De todos modos les provocó a los efectivos escoriaciones y traumatismos en sus rostros, lesiones consideradas de carácter leve.

Recolectores.jpg Los recolectores de residuos cumplen una labor fundamental para la vida en comunidad. Por eso, los vecinos deben cuidar de no deshacerse de vidrios rotos y otros materiales cortantes y punzantes sin tomar recaudados al tirarlos a la basura.

Figueroa fue imputado por los delitos de “daño, lesiones, amenazas y resistencia a la autoridad”. Pero le otorgaron un Criterio de Oportunidad, método alternativo de resolución de conflictos previsto en el Código Procesal Penal que permite evitar el juicio con el cumplimiento de pautas de comportamiento y brindar una respuesta a la víctima.

Este caso los damnificados expresaron que no estaban interesados en peticionar una reparación económica. El apoderado del municipio explicó que los gastos por los daños producidos al camión habían sido cubiertos por el seguro.

En cambio consensuaron con el defensor Oficial Rodrigo Martínez que realice una donación “en la medida de sus posibilidades” a la cooperadora del hospital de Cipolletti. Esa parte la cumplió, porque el 28 de octubre último desembolsó 40 mil pesos.

Pedido de sobreseimiento

Ante el escenario en una audiencia realizada el 17 de noviembre la fiscal Alejandra Altamira pidió el sobreseimiento de Figueroa, dado que se habían cumplido las medidas del criterio de oportunidad y quedaba extinguida la acción penal.

El Defensor adhirió a lo planteado por la Fiscal, al destacar que la solución alternativa lograda “fue por el trabajo de las partes”, a lo que destacó que el agresor reside en El Bolsón.

Al momento de resolver, la jueza Rita Lucía accedió a otorgarle el sobreseimiento. Valoró el acuerdo de las partes y que la Fiscalía “se ha desinteresado de continuar el presente caso”, por lo que no existían posibilidad de avanzar en la acusación del imputado.

En el fallo, que recalcó con respecto a las amenazas fueron desestimadas porque las víctimas manifestaron “no haber sentido ningún temor”, la magistrada declaró que el proceso “no afecta el buen nombre y honor que pudiera gozar el imputado”, como se lo ordena el Código Penal.