Violenta pelea entre trapitos dejó grandes destrozos en pleno centro durante la madrugada

El enfrentamiento ocurrió en Roca y Villegas. Hubo daños materiales y la Policía intervino. Mientras tanto, se espera el debate de la ordenanza que prohíbe la actividad.

Una violenta pelea entre trapitos registrada alrededor de las 5:30 de la madrugada de este domingo terminó con importantes daños materiales en la galería ubicada en la intersección de Roca y Villegas, en pleno centro de Cipolletti . La situación fue tan violenta, que uniformados intervinieron para frenar las agresiones.

Según relataron testigos, al menos dos de los involucrados comenzaron a agredirse con palos metálicos y botellas . La secuencia se extendió varios minutos y generó preocupación entre los comerciantes de la zona, algunos de los cuales se acercaron para intervenir. En ese intento lograron quitarle a uno de los hombres los elementos de trabajo que utilizaba habitualmente en la vía pública.

Esta situación, reaviva el debate que el Concejo Deliberante está pronto a tratar sobre la prohibición de la actividad en Cipolletti. Este caso, se suma a la gran cantidad de hechos que se han registrado durante todo el año en el centro de la ciudad. No sólo se han dado episodios que terminan en enfrentamientos , también hay una gran cantidad de denuncias por robos, hurtos y amenazas.

Destrozos y tensión en la galería

Las imágenes registradas tras el hecho muestran la magnitud de los daños: una vidriera completamente estallada, el piso cubierto de restos de vidrio y uno de los palos utilizados en la agresión colgado en el interior de la galería.

“Tiraban botellazos para todos lados, reventaron la galería… estaban sacados”, contó un comerciante que presenció la escena. El testigo aseguró que la Policía llegó pocos minutos después y debió emplear la fuerza para reducir a los agresores.

Debate por la prohibición de trapitos

El episodio ocurre mientras el Concejo Deliberante analiza un proyecto de ordenanza que propone prohibir la presencia de cuidacoches en la vía pública. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo municipal, surge tras reiterados hechos de violencia, amenazas y conflictos con vecinos y comerciantes.

Desde el municipio argumentan que la medida busca establecer un marco legal y herramientas de control para prevenir nuevos incidentes como el de esta madrugada, ocurrido en una de las zonas más transitadas del centro cipoleño.

Más de 500 denuncias contra los trapitos

El Ejecutivo local trabajó en una ordenanza para abordar la conflictiva situación. Según el Municipio, solo en agosto hubo 500 denuncias a la Policía y la línea municipal 147 contra quienes pasan el día en las esquinas. Situaciones de violencia, consumo de alcohol en la vía pública y disturbios son las denuncias más repetidas.

El intendente, Rodrigo Buteler publicó en redes sociales: “Estamos ordenando la ciudad y lo que decimos, lo hacemos. Por eso hoy empezamos con el operativo para sacar a los trapitos de las esquinas de Cipolletti y devolverle la tranquilidad a las familias que la transitan todos los días”.

Pelea de trapitos en Cipolletti

Fuentes cercanas al ejecutivo local indicaron a LM Cipolletti que las denuncias que tienen como protagonistas a los “trapitos” son constantes y por eso tomaron la decisión de avanzar con las contravenciones. Además de los desmanes y hechos de inseguridad denunciados, aseguran que la permanencia de los trapitos en las esquinas dificulta el tránsito, fundamentalmente en horarios pico y provoca situaciones de conflicto.