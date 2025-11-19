Comenzó el operativo para "sacar a los Trapitos" en el centro de Cipolletti

El proyecto de ordenanza será tratado en comisión del Concejo Deliberante la semana que viene y cuenta con el apoyo mayoritario de los concejales.

En cada esquina céntrica o al menos en la mayoría hay un trapito en Cipolletti.

La Municipalidad de Cipolletti trabaja para ponerle un freno a los conflictos vinculados con los trapitos que operan en la vía pública, principalmente en el centro de la ciudad . El intendente, Rodrigo Buteler publicó que hoy comenzó el operativo para sacar a los jóvenes que limpian vidrios en las calles cipoleñas .

La ordenanza para prohibir la permanencia de los cuidacoches y/o trapitos , será tratada en la Comisión de Gobierno la próxima semana y contaría con el apoyo de la totalidad de los concejales , lo que augura su aprobación.

La preocupación creció en los últimos meses ante los reclamos de los vecinos por los hechos de violencia entre los propios cuidacoches y/o trapitos. Las denuncias por robos en inmediaciones de los semáforos son cada vez más frecuentes y tanto el municipio como la Policía recibieron numerosos reportes.

Más de 500 denuncias contra los trapitos

El Ejecutivo local trabajó en una ordenanza para abordar la conflictiva situación. Según el Municipio, solo en agosto hubo 500 denuncias a la Policía y la línea municipal 147 contra quienes pasan el día en las esquinas. Situaciones de violencia, consumo de alcohol en la vía pública y disturbios son las denuncias más repetidas.

El intendente, Rodrigo Buteler publicó en redes sociales: “Estamos ordenando la ciudad y lo que decimos, lo hacemos. Por eso hoy empezamos con el operativo para sacar a los trapitos de las esquinas de Cipolletti y devolverle la tranquilidad a las familias que la transitan todos los días”.

Fuentes cercanas al ejecutivo local indicaron a LM Cipolletti que las denuncias que tienen como protagonistas a los “trapitos” son constantes y por eso tomaron la decisión de avanzar con las contravenciones. Además de los desmanes y hechos de inseguridad denunciados, aseguran que la permanencia de los trapitos en las esquinas dificulta el tránsito, fundamentalmente en horarios pico y provoca situaciones de conflicto.

El proyecto de ordenanza será tratado la próxima semana y cuenta con el apoyo unánime

El proyecto de ordenanza que se anunció a fines de julio será tratado la semana próxima en la Comisión de Gobierno y sería aprobado por unanimidad, ya que cuenta con el apoyo de la totalidad de los concejales.

El expediente de la norma busca reformar el Código de Faltas, con el objetivo de prohibir las actividades irregulares y clandestinas que realizan los “trapitos”. La penalización abarca a todos aquellos que ejercen la venta callejera u ofrecen un servicio en los semáforos, aunque no tendrá el mismo impacto para todos.

"Hay muchísimos reclamos contra los trapitos, pero también tuvimos casos de vendedores a los que todos los que pasaban por la esquina los conocían y de repente descubrieron que tenían condenas por delitos. Nosotros hablamos desde que asumimos de que era importante ordenar la ciudad y esto forma parte de eso, de generar más orden en la calle para que todos estemos más seguros", manifestó Buteler.

Pelea de trapitos en Cipolletti

Pelea de trapitos

Durante el invierno, este medio daba a conocer que un grupo de jóvenes con la llegada de la madrugada se ubican en la calle Roca entre España y Villegas y se ofrecen a cuidar los vehículos, muchos de ellos que estacionan clientes de los bares y boliches de la cuadra.

Se guarecen como base operativa en el hall del edificio de departamentos, en cuya planta baja funciona un tradicional casa de cambios. Cada tanto surgen discusiones, porque no todos los automovilistas al retirarse acceden a pagarles, como reclaman a veces insistentemente.

Como suele suceder también tienen conflictos internos. Durante el fin de semana dos de los trapitos se pelearon a piña limpia en plena calle Roca. Por momentos se frenó el tránsito y los conductores debieron maniobrar para no chocarlos.

Vecinos cuentan que se insultaban y desafiaban, y que además de la herramienta que usan para limpiar los vidrios ambos se atacan con varillas que tenían escondidas. En uno de los embates llegaron hasta la puerta del boliche, desde donde una mujer que trabaja de custodia les exigió a los gritos que ahí no se pelearan.