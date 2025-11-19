Una nueva edición de Tattoo Kustom llega a Cipolletti: tatuajes, piercing, concursos y música en vivo

La convención reunirá a artistas locales, nacionales e internacionales. Habrá seminarios, clínica de skate, stands y concursos.

La propuesta tendrá lugar en el CCC desde el viernes 21 hasta el domingo 23.

Una nueva edición del Tattoo Kustom Show llega a Cipolletti para reunir a los mejores artistas de la tinta de la región y del país. La convención tendrá lugar desde el viernes 21 hasta el domingo 23 en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) , ubicado en Fernández Oro n°57. El encuentro contará con concursos , seminarios, shows en vivo, stands, competencia de Tattoo y Cosplay .

La expo será un espacio de encuentro para artistas y fanáticos de los tatuajes , con exhibiciones en vivo de referentes nacionales e internacionales, stands, concursos de Miss Tattoo y Cosplay , actividades de arte urbano, clínica de skate y seminarios de tattoo.

Además, la Feria de la Economía Social sumará su presencia con emprendedores y artesanos locales que ofrecerán productos elaborados en la región. Estarán presentes durante las tres jornadas, entre las 16 y las 22.

Artistas de la tinta con sello cipoleño

Del talento local de las tintas con orígenes en Cipolletti asistirá Eliana Larrea, Carla Anderle, Samantha, Marcos Zúñiga, Nazarena San Martín, Miguel Moreno y Julián Valín. Las artistas del piercing de Cipolletti, estarán Agustín Jara y Salomé Muñoz.

La exposición contará con artistas del tatuaje de distintos puntos del Alto Valle como Lucio Moya, tatuador de Centenario, Noe Pain House de Allen, Cabe, tatuador de Choele Choel, Charly de Plottier, Nico Arruti, de General Roca y de Cinco Saltos, se presentarán Javier Chapi, Gonza Vazquez y Leandro Martinez.

Tatuadores del interior neuquino

Del interior de Neuquén capital participará la tatuadora Carro Violeta, Nina Tatto, AQ Tattoo de Zapala, Fran Boezio de Aluminé, Garrido Adrián, tatuador y Coper 412 de Cutral Co.

tatuadora La tatuadora Soff Linares de Bariloche.

El tatuador internacional Nicolás Sportsman, asistirá desde Puerto Montt, Chile. Por otro lado, asistirán artistas provenientes de diferentes partes del país como Soff Linares y Chispas de Bariloche, Macarena Vidal Roberts y Zeva Fernández, de Viedma. Dirty de Ezeiza, Buenos Aires y Kioki Fragancias, fabricante de perfumes de personajes de animé de Buenos Aires.

Artistas de las tintas de la capital neuquina

Y el talento de Neuquén capital que estarán presentes en el CCC será MatianTatts, Igor RVR, Sebastian Tear, Lucas Vega, Gabriel Shaytuked, Agustín Caniupan, Fede Diez, tatuador y escultor, Ángel Alejandro Farias, Gustavo Fractal Tattoo, Santiago Escobar, Cami Suárez, Lylo, Diego Diiaz, Lucas Haragán y Pablo Viner.

Los artistas de la tinta de la capital neuquina estarán presentes Pablo Viner, Isaías Torres, Pablo Wachtmeister, Nicolás Guardia, Lucio Pessino, Marcos Brev, Micaela Sánchez, Nico Quezada, Jonatan Turrieta, Luciano Servera, Juan Strina, Natalie Jaramillo Fuller, Javi Tejos, Diego Diiaz, Italo Ezequiel Scanu, Andrés Dadone.

El cronograma de actividades iniciará el viernes 21 con las acreditación para tatuadores a partir de las 9, seguida de una masterclass internacional y la apertura de puertas a las 13. Un DJ musicalizará a las 18 y la competencia con premiación será a partir de las 20 horas hasta el cierre de la jornada a las 23.

nico arruti El tatuador Nico Arruti de General Roca.

El sábado 22 abrirá un seminario técnico desde las 0 y el acceso para artistas del lienzo a partir de las 10. El ingreso del público se habilitará desde las 13, seguido por una batalla de rap a las 15, la elección de Miss Tatto tendrá lugar a las 18 y una nueva ronda de competición desde las 20 hasta el cierre de la jornada a las 23.

Por último, el cierre será el domingo 23 con la apertura para tatuadores desde las 10 y para visitantes desde las 13. Habrá música en vivo desde las 15, el concurso de cosplays a las 18 y la premiación final del tattoo será a las 20, lo que dará paso al cierre final de una nueva edición de Tatto Kustom Show.