Cipolletti llega a 29°C y se prepara para el calor del fin de semana largo

Cipolletti y el Alto Valle tendrán una jornada de calor con cielo mayormente nublado. ¿Se terminó el molesto viento por el resto de la semana?

En Cipolletti y el resto del Alto Valle hay que prepararse para un notable aumento en la temperatura , consolidando una jornada de calor moderado tras las intensas ráfagas que predominaron al inicio de la semana. Para este miércoles 19 de noviembre de 2025 , el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la máxima ascenderá a los 29°C .

El cielo se mantendrá mayormente cubierto durante el día, pasando de parcialmente nublado a la mañana a mayormente nublado por la tarde y noche.

La jornada presentará una transición de la mañana a la tarde, marcada por el aumento de la temperatura y la estabilidad del viento.

Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura se ubicará en los 18°C. El viento será más fuerte que en el resto del día, con una velocidad constante de 23 a 31 km/h, soplando desde el Sureste (SE). No se esperan ráfagas destacadas.

Mientras tanto por la tarde, se registrará el pico de calor del día, con una temperatura de 29°C. El cielo pasará a estar mayormente nublado. El viento disminuirá considerablemente su intensidad, con una velocidad de 13 a 22 km/h y dirección predominante del Sur (S).

Finalmente, en horas de la noche, La temperatura descenderá a 25°C y el cielo continuará mayormente nublado. El viento se mantendrá estable y leve, con una velocidad de 13 a 22 km/h, rotando al Suroeste (SO).

El pronóstico extendido: el calor vuelve el fin de semana

El pronóstico extendido del SMN indica que las temperaturas se mantendrán moderadas durante la semana hábil, ofreciendo un respiro tras el inicio de semana ventoso. Sin embargo, el calor intenso regresará para el próximo fin de semana.

El jueves 20 será el día con la máxima más baja de la semana: 25°C, con una mínima de 16°C. Este descenso moderado brindará un breve respiro a los habitantes de la Confluencia.

El viernes 21 comenzará la tendencia ascendente de calor, con una máxima de 28°C y una mínima que descenderá a 12°C.

Las máximas de 30°C se esperan tanto para el sábado 22 como para el domingo 23, lo que marca el regreso del calor intenso para el fin de semana. Las mínimas serán de 16°C el sábado y de 20°C el domingo.

El inicio de la próxima semana, el lunes 24, continuará con calor, pronosticando una máxima de 31°C y una mínima de 20°C, manteniendo la tendencia de temperaturas elevadas que requerirán medidas de precaución.